Presto sarà possibile guidare una nuova hypercar elettrica di Porsche da 1.300 CV. Ma solo su Gran Turismo 7. La Vision Gran Turismo Spyder, infatti, è un concept digitale creato esclusivamente per il videogame per Playstation 4 e 5 ed entrerà nella concessionaria virtuale a partire dal 29 settembre.

La “barchetta” venuta dal futuro

La Spyder si basa sulle linee della Coupé, la quale fa già parte dell’universo di Gran Turismo 7 da un po’ di tempo. Il frontale e il posteriore (vicino nello stile alle Porsche più recenti) sono molto simili, mentre la parte superiore della carrozzeria è completamente piatta per rendere l’auto il più aerodinamica possibile.

Il pilota, infatti, è protetto da montante posteriore che integra un elemento aerodinamico attivo che si regola automaticamente a seconda della velocità.

L’abitacolo è tanto futuristico quanto gli esterni. Non avendo gli stessi limiti di budget di un’auto reale, gli ingegneri Porsche si sono sbizzarriti inserendo pannelli in fibra di carbonio e un quadro strumenti avveniristico con indicazioni olografiche.

Porsche sposa la filosofia dell’elettrico

Porsche non entra nel merito delle specifiche tecniche del concept. È probabile che la Spyder abbia le stesse prestazioni della Coupé, con quest’ultima che utilizza un sofisticato sistema di trazione integrale per coprire lo 0-100 km/h in soli 2,1 secondi.

Anche nel mondo reale, comunque, i motori elettrici stanno assumendo sempre più importanza per Porsche. Il prossimo modello ad emissioni zero in arrivo è la Macan ed è già partito lo sviluppo per le eredi elettriche di 718 Boxster e Cayman. Inoltre, la Casa tedesca sta lavorando alla nuova generazione della Taycan e ad una Panamera a batteria. Infine, nei prossimi anni il brand potrebbe presentare un SUV elettrico top di gamma da sette posti.