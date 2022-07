Porsche prepara un nuovo SUV elettrico di altissima gamma. A riferirlo è stato il ceo del marchio Oliver Blume nel corso dell’evento Capital Markets Day che si è tenuto lo scorso 18 luglio al centro di ricerca e sviluppo di Weissach, in Germania.

Non solo: secondo quanto dichiarato a un altro recente meeting del Gruppo Volkswagen, sarebbe in arrivo un altro modello elettrico che, nella ricostruzione di Automobilwoche, potrebbe essere l’erede della Panamera.

Un nuovo segmento

Queste le dichiarazioni di Blume che lascia intendere come il nuovo SUV sarà posizionato ancora più in alto rispetto alla Cayenne:

“Abbiamo in programma di aggiungere un SUV elettrico alla nostra offerta di modelli. Sarà costruito nell’impianto di Lipsia e ciò ci permetterà di espanderci ulteriormente nei segmenti di lusso. In questo modo cercheremo di raggiungere margini di guadagno più elevati e di aprire nuove opportunità di vendita”.

Stando ad Automobilwoche, questo modello sarebbe conosciuto internamente col nome in codice K1 e dovrebbe arrivare nel 2026. Costruito sulla piattaforma PPE della Macan elettrica, il SUV potrebbe ereditare parte della tecnologia del concept Project Artemis realizzato da Volkswagen.

La Panamera diventa (anche) elettrica

Si diceva dell’erede della Panamera. Attualmente, l’ammiraglia è disponibile con motorizzazioni a benzina non elettrificate e ibride plug-in e dovrebbe essere presto sostituita da un modello completamente nuovo. Non sappiamo se le foto spia raccolte negli scorsi mesi ci abbiano mostrato la nuova Panamera o la sua erede, così come non è chiaro se Porsche distinguerà esteticamente il modello con motori termici e quello full electric.

Porsche Panamera 2023, le nuove foto spia Porsche Macan elettrica, le foto spia dalla Finlandia

Sta di fatto che anche la “Panamera elettrica” dovrebbe essere costruita sulla piattaforma PPE che, oltre alla Macan e alla misteriosa K1, sarà alla base anche della futura Audi A6 e-tron.