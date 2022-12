Alcune Case propongono a dicembre promozioni per tutto il mese, mentre altre presentano offerte con una scadenza più breve: è il caso di Opel, che prolunga fino al 4 dicembre una specifica promozione su alcuni modelli, come la Mokka a benzina.

Una Opel Mokka con il 1.2 da 100 CV e cambio manuale a 6 marce, in allestimento Edition, costa 25.500 euro; senza finanziamento, il prezzo scontato è di 23.500 euro, mentre con la rateazione Scelta Opel si scende a 22.800 euro.



Versando l’anticipo di 4.995,51 euro, le rate mensili sono 35 da 249 euro (TAN 8,49%, TAEG 10,12%), che comprendono le spese mensili di incasso di 3,5 euro al mese.

La rata finale è di 14.802,74 euro, per un totale di 18.000 km, e 0,10 euro da versare per ogni chilometro percorso in più, in caso di restituzione.

L’offerta è riservata a veicoli in pronta consegna, ma include anche nel prezzo di esempio un anno di assicurazione, in questo caso sia RCA che furto e incendio.

Vantaggi

In questa offerta per la Mokka a benzina da 100 CV, che Opel non lega ad un’eventuale rottamazione, ci sono diversi vantaggi, come lo sconto iniziale e la rata relativamente bassa, che comprende anche i costi di incasso.

L’offerta è per auto in pronta consegna, ed è interessante l’inclusione di un anno di assicurazione, compresa la responsabilità civile che a volte è esclusa da questo tipo di finanziamento.

Svantaggi

Colpisce il TAEG superiore al 10% su questa specifica offerta, e il limite chilometrico piuttosto basso anche per un modello a benzina, in media di 6.000 km al mese.

In sintesi