La maggior parte delle "piccole bombe" popolari negli ultimi 20 anni erano e sono utilitarie dotate di un motore più grosso e potente, spesso prelevato semplicemente da modelli di categoria superiore, ma per la Renault Clio non è (quasi) mai stato così. La francesina, infatti, si è guadagnata pressoché da subito la fama di vera auto da corsa omologata per l'uso stradale.

Sotto il suo cofano si sono alternati motori a quattro cilindri speciali, elaborati e messi a punto su misura dal reparto sportivo della Casa, a cui va aggiunta la "meteora" della speciale Clio V6 che però il motore lo montava dietro...

La Clio Williams

La dinastia delle Clio sportive prende il via nel '93 con quello che rimarrà un mito per molti anni: non ancora firmata da Renault Sport come le successive, ma nemmeno da Alpine come alcune delle sportive precedenti, l'auto viene battezzata Clio Williams in omaggio alla scuderia di F1 a cui Renault fornisce, appunto, i motori, e con un richiamo alle monoposto nella tipica livrea blu/oro.

Renault Clio Williams 1993 Renault Clio Williams 1993 - Il motore

Questo modello, che si posiziona al di sopra della 1.8 16V da 137 CV, passerà anche alla storia come la prima utilitaria con motore da due litri. La produzione termina ufficialmente nel 1994, ma per mercati, come quello italiano, prosegue ancora fino al 1996.

Clio Williams 2.0: 147 CV, 215 km/h, 0-100 km/h 7,8 secondi

Renault Clio II RS 2000

La prima Clio R.S. 2000-2006

Con la seconda generazione di Clio, il team sportivo che nel frattempo è stato ribattezzato Renault Sport, alza il tiro: riparte dal motore della precedente Williams ma lo affida agli specialisti della Mecachrome, che lo rivedono a fondo aggiungendo, tra le altre cose, il variatore di fase all'albero a camme di aspirazione.

Renault Clio II RS 2003 Renault Clio II RS 2004 - Il motore

Questa prima versione debutta nel 2000 e ha 172 CV con una coppia di 200 Nm. Nel 2004, un paio di anni dopo il restyling della gamma Clio, arriva la versione nota tra gli appassionati come "182" dal valore della potenza, appunto 182 CV. La coppia resta di 200 Nm, ma raggiunti a un regime leggermente più basso e con una miglior erogazione.

Clio RS 2.0: 172 CV, 220 km/h, 0-100 km/h 7,3 secondi

172 CV, 220 km/h, 0-100 km/h 7,3 secondi Clio RS 2.0 "182": 182 CV, 222 km/h, 0-100 km/h 7,1 secondi

Renault Clio II V6 2000 Renault Clio II V6 2000 - Tecnica

La V6 2000-2005

Parallelamente alla Clio R.S., Renault sviluppa anche una seconda variante sportiva della Clio: questa ha un'impostazione molto diversa che ricorda quella della mitica R5 Turbo, ossia motore e trazione posteriori. Il motore è un V6 aspirato di tre litri derivato dalla serie, nello specifico dal V6 sviluppato da Renault e PSA e montato sulla Laguna e su vari modelli Peugeot e Citroen.

Renault Clio II V6 2003

Per la Clio V6 viene rivisto a fondo dalla TWR che provvede inizialmente anche alla produzione dell'intera auto. Le modifiche sono numerose, e vanno dai nuovi pistoni ai sistemi di raffreddamento e aspirazione rivisti, che portano la potenza dai 207 CV di partenza a 230.

Nel 2003 arriva la seconda serie, che adotta i tratti del restyling toccato due anni prima alle altre Clio e una versione ancora potenziata del motore, stavolta "curata" direttamente da Renault Sport. Ha una potenza di 255 CV e la stessa coppia di 300 Nm erogati però a un regime più alto.

Clio V6 3.0: 230 CV, 235 km/h, 0-100 km/h 6,4 secondi

230 CV, 235 km/h, 0-100 km/h 6,4 secondi Clio V6 3.0 2003: 255 CV, 245 km/h, 0-100 km/h 5,8 secondi

Renault Clio III RS 2006

Renault Clio RS 197-203 2006-2012

La terza generazione di Clio è più grande ed elegante, ma per la versione RS mantiene la continuità con le precedenti: ancora una volta, si parte dal "solito" 2.0 ancora aggiornato e portato a 197 CV, nonostante il quale la velocità e le prestazioni generali perdono qualcosa per via del maggior peso.

Renault Clio III RS 2009 Renault Clio III RS 2009 - Il motore

Questa serie offre numerose versioni speciali, compresa la R27 F1 Team che celebrano l'attività in F1, ma il motore non cambia fino al 2009, quando con il restyling arriva il potenziamento a 203 CV e la velocità torna a salire oltre i 220 km/h

Clio RS 2.0 "197": 197 CV, 215 km/h, 0-100 km/h 6,9 secondi

197 CV, 215 km/h, 0-100 km/h 6,9 secondi Clio RS 2.0 "203": 203 CV, 222 km/h, 0-100 km/h 6,9 secondi

Renault Clio IV RS 200 2013

L'ultima RS e il motore turbo

La quarta generazione della Clio arriva nel 2012 e adotta una serie di rivoluzione, tra cui l'eliminazione della variante a tre porte: anche la RS, che debutta nel 2013, è dunque realizzata per la prima volta con cinque porte, ma in compenso ha a disposizione un pianale più leggero. Tuttavia, ha uno spirito meno "racing" delle precedenti, anche se monta per la prima volta un motore turbo e un cambio automatico.

Renault Clio IV RS 220 EDC Trophy 2015 Renault Clio IV RS EDC 220 Trophy 2015 - Il motore

A spingerla è infatti il motore 1.6 a iniezione diretta di origine Nissan montato anche su modelli come la Juke Nismo, con 200 CV e 240 Nm di coppia, abbinato al cambio doppia frizione EDC e funzione di "launch control". Le prestazioni sulla carta sono buone, ma risulta un po' troppo "ingentilita" per molti appassionati del modello. A correggere il tiro pensa l'evoluzione "220", presentata come edizione speciale nel 2015, con altri 20 CV e telaio Trophy.

Renault Clio R.S. 16 Concept

Questa raggiunge le massime vette prestazionali e segna, indirettamente, l'addio alla Clio sportiva che sulla successiva generazione non verrà più più riproposta. Il vero "canto del cigno" arriva però con la Clio R.S. 16, realizzata per festeggiare i 40 anni del reparto sportivo Renault e dotata del 2.0 Turbo da 275 CV della Megane RS, ma è soltanto una concept car.