Il mercato italiano delle auto nuove segna a novembre 2022 un'altra crescita importante che si somma al recupero dei mesi precedenti. Il mese appena concluso segna infatti un totale di 119.853 unità immatricolazioni, con una crescita del 14,7% sullo stesso periodo del 2021 che si era fermato a 104.519 unità.

La ripresa tendenziale, per quanto sostenuta secondo i dati Unrae non basta a compensare i forti cali dei primi mesi hanno infatti portato fino a oggi a un totale gennaio-novembre di 1.211.769 vetture targate. Un calo dell'11,6% sul 2021 che parla di 160.000 auto mancanti all'appello.

Le alimentazioni più vendute

Uno sguardo alle alimentazioni più vendute mette in mostra la prima posizione delle auto a benzina (26,9% del mercato) al +14,0%, seguite dalle mild hybrid (24,5% del mercato) in sostanziale stallo al 0,2%. Sul terzo gradino del podio ci sono le diesel in progresso del 9,2% (18,2% del totale), cui seguono le auto a Gpl (11,2%) in forte crescita con un +38%.

Quinte sono le full hybrid (9,2%) in recupero del 21,7%, davanti alle ibride plug-in a +17,8% (quota del 5,5%), alle elettriche che scendono del 25,9% (4,2% dell'immatricolato mensile) e il metano praticamente sparito dai radar (0,3%) col suo -78,5%.

Le auto a benzina più vendute a novembre 2022

Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Cross (2.940) Toyota Aygo X (1.915) Citroen C3 (1.725) Volkswagen T-Roc (1.553) Peugeot 208 (1.453) Dacia Sandero (1.435) Hyundai i10 (975) Kia Picanto (968) Toyota Yaris (826) MG ZS (810)

Le auto diesel più vendute a novembre 2022

Fiat Tipo

Fiat Tipo (1.239) Peugeot 3008 (1.236) Audi Q3 (1.020) Mercedes GLA (940) Volkswagen Tiguan (818) Alfa Romeo Stelvio (765) Audi A3 (747) Peugeot 2008 (744) BMW Serie 1 (651) Peugeot 308 (648)

Le auto a GPL più vendute a novembre 2022

Dacia Sandero

Dacia Sandero (2.649) Dacia Duster (1.877) DR 4.0 (1.202) Fiat Panda (1.136) DR 6.0 (962) Renault Captur (801) Renault Clio (696) Dacia Jogger (690) Lancia Ypsilon (511) DR F35 (494)

Le auto a metano più vendute a novembre 2022

Volkswagen Golf (75) Seat Arona (65) Seat Leon (53) Volkswagen Polo (39) Audi A3 (34) Skoda Kamiq (32) Skoda Octavia (27) Seat Ibiza (22) Lancia Ypsilon (21) Fiat Panda (16)

Le auto ibride più vendute a novembre 2022

Fiat Panda (7.297) Lancia Ypsilon (3.070) Ford Puma (2.397) Fiat 500 (2.317) Toyota Yaris (2.309) Toyota Yaris Cross (2.033) Hyundai Tucson (1.116) Kia Sportage (1.053) Nissan Qashqai (777) Jeep Renegade (768)

Le auto ibride plug-in più vendute a novembre 2022

Jeep Renegade PHEV

Jeep Renegade (923) Jeep Compass (801) Lynk & Co 01 (677) Volvo XC40 (508) Ford Kuga (266) Audi Q3 (265) MINI Countryman (203) BMW Serie 2 (180) Volkswagen Tiguan (165) Mercedes GLA (151)

Le auto elettriche più vendute a novembre 2022

Tesla Model Y