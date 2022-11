Continua il momento di crescita per le vendite di auto nuove in Italia: dopo agosto e settembre infatti anche ottobre 2022 si è chiuso con il segno "+". Lo scorso mese infatti sono state immatricolate 115.824 unità, il 14,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Si tratta della prima crescita a doppia cifra registrata dopo molto tempo anche se, secondo le stime, ciò non basterà a sollevare un comparto in piena crisi.

Le proiezioni dell'Unrae infatti prevedono appena 1,3 milioni di auto nuove vendute in tutto il 2022, dato pericolosamente vicino al minimo storico del 2013, quando le immatricolazioni furono appena 1.304.000. Questo a causa dei crolli dei mesi precedenti, che portano il dato gennaio/ottobre 2022 a 1.091.894 immatricolazioni, vale a dire 175.000 in meno rispetto ai primi 10 mesi del 2021 e un calo del 13,8%.

Le alimentazioni più vendute

Guardando le immatricolazioni divise per alimentazione benzina e diesel crescono ulteriormente rispetto a settembre: +1,6 "verde", per una quota di mercato del 27,4%, +0,6% per il gasolio che rappresenta il 18,7%. Anche il Gpl torna in aumento, all’8,8% di

quota e +1,1% rispetto a ottobre 2021. Si conferma invece il crollo del metano (specialmente per via dei prezzi alla pompa) a rappresentare appena lo 0,4% del totale.

Le vere star sono ancora una volta le ibride, così suddivise: 9,9% le full hybrid e 26,4% le mild hybrid, mentre le auto plug-in recuperano recuperano e fanno segnare il 5,2% di quota di mercato in ottobre. Le auto elettriche rappresentano invece il 3,1%, un calo vistoso dovuto forse all'attesa dei nuovi incentivi partiti proprio oggi.

Le auto a benzina più vendute a ottobre 2022

Citroen C3 (2.263 Toyota Aygo X (2.077) Volkswagen T-Cross (1.822 MG ZS (1.316) Volkswagen T-Roc (1.289) Opel Corsa (1.052) Hyundai i10 (937) Peugeot 208 (867) Kia Picanto (846) Opel Mokka (828)

Le auto diesel più vendute a ottobre 2022

Peugeot 3008 (1.066) Peugeot 2008 (1.044) Mercedes GLA (972) Jeep Renegade (900) Audi Q3 (877) Fiat Tipo (864) Alfa Romeo Stelvio (749) Volkswagen Golf (712) Citroen C3 (696) Volkswagen Tiguan (679)

Le auto a GPL più vendute a ottobre 2022

DR 4.0 (1.708) Dacia Sandero (1.681) Dacia Duster (1.159) Fiat Panda (881) Renault Captur (731) Dacia Jogger (588) Renault Clio (559) DR 6.0 (541) Lancia Ypsilon (332) Kia Stonic (326)

Le auto a metano più vendute a ottobre 2022

Volkswagen Golf (87) Seat Leon (70) Seat Arona (49) Seat Ibiza (46) Skoda Octavia (44) Audi A3 (43) Skoda Kamiq (31) Volkswagen Polo (28) Volkswagen Up! (24) Fiat Panda (19)

Le auto ibride più vendute a ottobre 2022

Fiat Panda (7.070) Lancia Ypsilon (3.328) Ford Puma (2.881) Toyota Yaris Cross (2.586) Fiat 500 (2.457) Toyota Yaris (1.534) Jeep Renegade (1.294) Hyundai Tucson (1.106) Kia Sportage (1.201) Nissan Qashqai (967)

Le auto ibride plug-in più vendute a ottobre 2022

Lynk & Co 01 (930) Jeep Renegade (800) Jeep Compass (557) Volvo XC40 (455) Audi Q3 (242) BMW Serie 2 (198) Mercedes GLA (167) BMW X2 (147) MINI Countryman (146) Mercedes GLE (112)

Le auto elettriche più vendute a ottobre 2022