Il mercato auto registra un altro segno positivo, è il secondo dall'inizio dell'anno (dopo 13 mesi di flessione, ad agosto era stato registrato un +9,9%). A settembre le auto immatricolate sono state 110.976 ovvero il 5,4% in più rispetto alle 105.318 unità di settembre 2021.

Il bilancio annuale, tuttavia, resta negativo. Nei primi nove mesi le auto nuove immatricolate sono state 976.055, ma rispetto allo stesso periodo del 2021 il calo è a doppia cifra (-16,3%). Vediamo di seguito quali sono state le più vendute nel mese scorso.

Le alimentazioni più vendute

Analizzando i dati per alimentazione, a settembre le auto a benzina hanno aumentato la quota di 2,2 punti percentuale, arrivando al 27,2% (27,8% nel cumulato) e quelle diesel hanno raggiunto il 19,3% di share, in linea con lo scorso anno (20,3% nei 9 mesi). Le auto a GPL hanno rappresentato l’8,7% del mercato, quota in linea con l’8,6% del cumulato; quelle a metano hanno confermato la tendenza di pesante flessione con appena uno 0,6% di rappresentatività (0,9% nei nove mesi).

Le vetture plug-in hanno confermato la seconda quota peggiore da febbraio 2021 (4% a settembre; 5% in gennaio-settembre). Le BEV si sono fermate al 4,5% (3,6% nel cumulato). Le ibride hanno rappresentato il 35,7% del totale (33,8% in gennaio-settembre), con un 9,1% per le full hybrid e 26,6% per le mild hybrid.

A questo proposito, ricordiamo che è stato da poco pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 4 agosto scorso, un passo necessario per sbloccare l’utilizzo dei fondi destinati alle auto elettriche e al noleggio che però non soddisfa il settore (qui potete leggere cosa non va nei "nuovi" incentivi).

Le auto a benzina più vendute a settembre 2022

Toyota Aygo X

Toyota Aygo X : 2.282 Citroen C3: 2.091 Volkswagen T-Cross: 1.679 Volkswagen T-Roc: 1.216 Peugeot 208: 1.159 Hyundai i10: 1.098 Volkswagen Polo: 1.027 Opel Corsa: 973 Kia Picanto: 957 Cupra Formentor: 721

Le auto a diesel più vendute a settembre 2022

Fiat 500X

Fiat 500X: 1.524 Mercedes GLA: 1.052 Volkswagen Tiguan: 842 Jeep Renegade: 813 Audi A3: 805 Dacia Duster: 754 Audi Q3: 745 Alfa Romeo Stelvio: 702 Peugeot 3008: 637 Skoda Octavia: 613

Le auto a GPL più vendute a settembre 2022

Dacia Sandero Stepway

Dacia Sandero: 1.837 DR 4.0: 1.480 Renault Captur: 1.157 Dacia Duster: 777 Fiat Panda: 717 Dacia Jogger: 539 DR 6.0: 528 Lancia Ypsilon: 480 Renault Clio: 404 DR F35: 310

Le auto a metano più vendute a settembre 2022

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf: 95 Volkswagen Up!: 82 Skoda Kamiq: 77 Skoda Octavia: 75 Seat Arona: 66 Fiat Panda: 61 Seat Ibiza: 57 Seat Leon: 41 Volkswagen Polo: 28 Audi A3: 27

Le auto ibride più vendute a settembre 2022

Fiat Panda

Fiat Panda: 6.888 Lancia Ypsilon: 3.218 Fiat 500: 2.783 Ford Puma: 2.368 Toyota Yaris Cross: 2.194 Toyota Yaris: 1.771 Nissan Qashqai: 1.523 Kia Sportage: 1.033 Hyundai Tucson: 963 Renault Clio: 894

Le auto ibride plug-in più vendute a settembre 2022

Jeep Compass

Jeep Compass: 430 Volvo XC40: 366 Lynk & Co 01: 312 Mercedes GLA: 191 Jeep Renegade: 185 Audi Q3: 181 BMW X2: 168 Mercedes GLE: 166 Mercedes GLE Coupè: 119 Peugeot 3008: 118

Le auto elettriche più vendute a settembre 2022

Tesla Model Y

Tesla Model Y: 968 Fiat 500: 470 smart fortwo: 308 Tesla Model 3: 238 Renault Twingo: 233 Opel Mokka: 209 Volkswagen ID.4: 201 Opel Corsa: 183 Volvo XC40: 183 Peugeot 208: 159

