Una slitta di Babbo Natale in formato Mercedes? Potrebbe somigliare a questa Classe G. Realizzato dallo specialista Delta 4x4 per un cliente svizzero, questo inarrestabile fuoristrada promette di cavarsela su ogni terreno in ogni momento dell’anno.

Anche se sembra solo un gigantesco (e costoso) giocattolo, in realtà la Classe G cingolata ha uno scopo “pratico”.

Per l’inverno e per l’estate

Stando al racconto di Delta 4x4, questo signore svizzero è un agronomo con uno chalet a 3.000 metri d’altitudine e, per raggiungere più facilmente la sua abitazione, ha chiesto al tuner di modificare la sua G 500.

Il SUV col 4.0 V8 biturbo da 422 CV, quindi, è passato nelle mani dell’officina che ha realizzato un sistema di cingoli e tutta una serie di modifiche per permettere alla Mercedes di andare letteralmente ovunque. Più alto di 20 cm rispetto a un modello di serie, durante l’estate è possibile sostituire i cingoli con delle più convenzionali ruote.

La Mercedes Classe G di Delta 4x4 è più alta di 20 cm rispetto ad un modello di serie D'estate si possono rimuovere i cingoli e montare pneumatici e cerchi Scalare le montagne coi cingoli e un 8 cilindri sotto al cofano: il desiderio di un agronomo svizzero

Come si può immaginare, l’operazione del tuner (conosciuto in passato per altre elaborazioni estreme su Suzuki Jimny e Rolls-Royce Cullinan) non è stata a buon mercato.

Le sole componenti e la loro installazione sono costate 50.000 euro, mentre i vari processi di collaudo e omologazione in Svizzera hanno richiesto altri 50.000 euro.

L’upgrade alle sospensioni (e la relativa omologazione) della Mercedes sono costate 19.000 euro e al conto totale bisogna aggiungere vari extra come il paraurti anteriore modificato, le barre sul tetto e un nuovo set di cerchi. Alla fine, tutte le modifiche sono costate complessivamente 139.000 euro.

In pratica, si tratta dello stesso prezzo di una nuova G 500 in Germania, la quale presenta un listino di partenza di circa 130.000 euro. Ma almeno adesso è possibile raggiungere il proprio chalet con stile, anche con la neve alta.