Non poteva mancare, nel mese di dicembre, uno sconto su una SUV spaziosa e per i viaggi in famiglia come la Skoda Kodiaq, anche nelle più tradizionali motorizzazioni a benzina.

La Skoda Kodiaq con il 1.5 TSI da 150 CV e in allestimento Ambition viene a costare 32.600 euro; la Casa offre uno sconto di oltre 3.900 euro, portando così il prezzo iniziale a 28.666,46 euro, senza bisogno di rottamazione o permuta.

L’anticipo è pari a 6.600 euro, mentre le rate mensili sono 35 e ammontano a 319 euro al mese (TAN 8,99%, TAEG 10,39%); la rata finale è di 16.513,20 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,07 euro per ogni chilometro percorso in più, in caso di restituzione.

Nella rata è compreso anche il pacchetto di manutenzione Skoda Care Clever Value per un massimo di 3 anni o 45.000 km.

Vantaggi

Certamente l’offerta di Skoda per questa Kodiaq consente di ottenere un certo risparmio sul prezzo iniziale anche senza incentivi statali, e senza rottamazione: l’anticipo può quindi essere sostituito con una permuta, e le rate includono la manutenzione. Tra l’altro, l’allestimento Ambition comprende la guida autonoma di livello 2 di serie.

Svantaggi

Se le spese di incasso di 2,25 euro a rata sono tra le più basse del mese, sono un po’ alti i tassi di interesse, con un TAEG che supera il 10%. La Kodiaq è anche a 7 posti, ma non questo modello di esempio.

In sintesi