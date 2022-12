La settima generazione di Ford Mustang è ufficialmente la più potente di sempre. Tre cifre, un cinque all'inizio e due zeri tondi, 500 hp, è questa la potenza della versione più cattiva della nuova sportiva americana, la Dark Horse.

Un numero (che trovate convertito più in basso ai nostri Cavalli Vapore) rivelato all'interno di un video divulgato sul canale YouTube della Casa, per augurare buone feste a tutti gli appassionati.

Ecco tutte le informazioni che fino a oggi non si sapevano ma che ora, in occasione del Natale, la Casa ha deciso di rendere pubbliche, prima della messa in commercio ufficiale del modello prevista per l'estate 2023.

Buon Natale con potenza

Nel video, con protagonista tutto il team di ricerca e sviluppo della divisione dedicata alla Ford Mustang, si parla principalmente del motore V8, il classico 5.0 litri Coyote ormai giunto alla sua terza generazione.

Montato su tantissimi modelli della Casa dell'Ovale Blu fin dal 2010, nella versione dedicata alla sportiva è stato modificato appositamente in diversi componenti meccanici, utili sia a garantire una maggiore potenza sia a garantire una elevata durabilità negli utilizzi estremi, come per esempio in pista.

Ford Mustang 2023 Dark Horse Ford Mustang 2023 Dark Horse

Si tratta di modifiche che pochi costruttori hanno applicato nel corso della storia ai propri motori "stradali", montati sotto ad auto sportive. Prima di tutto, questa versione del 5.0 V8 Ford è stata equipaggiata con un nuovo albero a camme bilanciato in maniera univoca e più solido, abbinato a pistoni e bielle forgiate, tutto con l'obiettivo di riuscire a sopportare una maggiore pressione in camera di scoppio, ma non solo.

Queste importanti modifiche, infatti, hanno permesso agli ingegneri anche di innalzare il regime massimo di rotazione del motore fino a 7.500 giri/min - molto elevato. Un numero che, per essere raggiunto in sicurezza, ha necessitato anche di modifiche al comparto di aspirazione dell'aria, che è stato dotato di un airbox a doppia uscita con due corpi farfallati - uno per ciascuna bancata.

Il 5.0 V8 Coyote della nuova Ford Mustang

Si tratta a tutti gli effetti del 5.0 V8 rigorosamente aspirato più potente mai montato sotto a una Mustang e, come anticipato, in grado di sviluppare 500 hp, horsepower, pari ai nostri 507 CV, cavalli vapore, nella versione Dark Horse.

La distinzione tra le due unità di misura è doverosa trattandosi di numeri "Made in USA" e permette di capire proprio il perché di questi 7 CV in più - rispetto alla cifra tonda - per quanto riguarda il dato europeo.

Le altre Mustang

Ma i numeri della sportivissima versione Dark Horse non sono stati i soli a essere stati rilasciati in occasione dell'augurio di Buon Natale da parte della Casa di Detroit.

Nel video hanno fatto la loro apparizione anche i 493 CV (486 hp) della più "comune" versione GT, sempre equipaggiata con lo stesso motore V8, insieme ai più tranquilli 320 CV (315 hp) della 4 cilindri 2.3 Ecoboost, alla base della gamma.

Ford Mustang EcoBoost 2023 Ford Mustang GT Convertible 2023

Meno rumore in città

Entrambe le versioni V8 sono state dotate anche di un particolare impianto di scarico con valvole richiudibili nel caso di guida "tranquilla" o in centri urbani.

Una soluzione necessaria a seguito dei provvedimenti statunitensi nell'ambito del rumore ambientale prodotto dalle auto, che nel corso del 2021 hanno causato alcuni problemi a diversi automobilisti americani.

All'opposto, la versione Ecoboost è stata equipaggiata, invece, con un sistema di gas di scarico dedicato a suonare "bene" sempre, con l'obiettivo di provare ad avvicinarsi alle note emesse solitamente da un motore dalla cubatura maggiore.

Il video di Buon Natale di Ford