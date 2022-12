Di solito le foto e i video teaser vengono utilizzati per anticipare l’arrivo di un nuovo modello o di un concept. Questa volta, però, Bugatti ha preferito fare le cose a modo suo.

Il marchio francese ha pubblicato una strana foto sui propri profili social annunciando la presentazione di una vettura “mai nata”. L’hypercar, quindi, è fatta e finita, ma semplicemente non è stata messa in vendita. Di cosa si tratta?

Gli indizi

La foto mostra un’auto avvolta da un telo nero e da un gioco di luci e ombre. Tra i pochi dettagli che si riescono a vedere ci sono la caratteristica forma a “C” della fiancata e uno spoiler posteriore piuttosto sporgente.

L’impressione, quindi, è di essere davanti a una versione inedita della Chiron, anche se resta un grande alone di mistero sul perché questa Bugatti non sia mai uscita dagli stabilimenti di Molsheim.

Addirittura, il mistero s’infittisce leggendo il testo del post, in cui si parla di una presentazione prevista per il 21 dicembre alle 10 (ora italiana) in collaborazione con la casa d’aste RM Sotheby’s. L’hypercar sarà messa in vendita? O si tratta esclusivamente di un accordo commerciale?

Il canto del cigno del W16

Questo curioso modello potrebbe essere davvero l’ultimo a montare l’iconico 8.0 W16. Dopo l’addio “ufficiale” sulla Mistral, anche questa Bugatti dovrebbe equipaggiare il propulsore a 16 cilindri, con una potenza di almeno 1.600 CV e le solite prestazioni da togliere il fiato.

Bugatti Mistral

Archiviato questo ultimo passaggio di consegne, per la Casa sarà tempo di concentrarsi sul futuro. Nella tabella di marcia del marchio ci sono le consegne proprio della Mistral e della Bolide, che avverranno entro il 2024. Poi, nel 2025, sarà il turno di una nuova hypercar ibrida con un motore a benzina “fuori di testa”.