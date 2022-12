Abarth continua le promozioni sulla propria gamma attuale, costantemente perfezionata ma in attesa delle versioni elettriche: al momento, per il mese di dicembre, il modello più economico in offerta è la Abarth 595 da 165 CV, il cui valore di listino ufficiale è di 26.800 euro.

Senza obbligo di permuta o rottamazione, si ottengono 1.300 euro di sconto, riducendo così il costo iniziale a 25.500 euro.

Con un anticipo di 4.730 euro, le rate mensili sono 48 da 249 euro (TAN 3,95%, TAEG 5,43%), mentre la rata finale ammonta a 12.426 euro, per un massimo di 60.000 km e 0,05 euro per ogni chilometro percorso in più, da pagare in caso di restituzione.

La rata comprende le spese di incasso mensili e i servizi Identicode e Polizza pneumatici.

Vantaggi

La proposta Abarth rende interessante la rateazione per quattro anni sulla 595: l’anticipo di 4.730 euro può essere compensato con il valore di un usato un permuta, mentre la rata da 249 euro comprende qualche servizio e include le spese di incasso. Anche i tassi di interesse sono sensibilmente più bassi della media mensile.

Svantaggi

In altri esempi analoghi vengono aggiunti alcuni servizi, gratuiti o distribuiti nella rata mensile. Il costo effettivo dell'Abarth 595 va calcolato aggiungendo oneri finanziari ed eventuali accessori.

