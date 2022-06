14 anni di carriera e tanta voglia di continuare a stupire gli appassionati. Nel 2008 veniva presentata l’Abarth 500, l’erede che ha dato una seconda vita al mitico Cinquino “truccato” degli anni ’50 e ’60.

Proprio come l’antenata di mezzo secolo fa, la 500 ha adottato l’abilità di trasformarsi sia nel look che nelle prestazioni guardando tanto al passato quanto al futuro per rinnovarsi continuamente. Ripercorriamo, quindi, tutte le serie speciali che hanno accompagnato l’Abarth in tutto questo tempo.

Un “vestito” diverso per ogni Abarth

Un’Abarth la si riconosce al primo sguardo. Più bassa, più larga e, in generale, più cattiva di una 500, la compatta dello Scorpione si è sempre caratterizzata per un’estetica e per delle colorazioni capaci di attirare subito l'attenzione.

Proprio il cambio di look è l’aspetto che ha contraddistinto le versioni speciali dell’Abarth, come le Spa-Francorchamps, le Tributo Ferrari, le Rosso Officine e l’Edizione Maserati, tutti modelli limitati disponibili con una specifica colorazione e con inserti esclusivi.

Abarth 695 Tributo 131 Rally

Inoltre, dalla collaborazione con partner come Yamaha e Tag Heuer sono nati degli allestimenti unici che hanno conservato un elevato valore di vendita. E valore storico. A tal proposito sono diverse le Abarth nate per celebrare il passato del brand come le edizioni 50esimo e 70esimo anniversario o la recentissima Tributo 131 Rally, con quest’ultima ispirata alla leggendaria 131 degli anni ’70.

Abarth 695 70esimo Anniversario Abarth 695 Tributo Ferrari

Oltre alla semplice estetica, spesso c’è stata anche tanta funzionalità. Pensiamo, ad esempio, allo Spoiler ad Assetto Variabile presente su alcune delle Abarth più veloci come la 695 70esimo Anniversario. Su questa 500, l’alettone può essere regolato manualmente i 12 posizioni tra 0 e 60° per adattarlo alle esigenze di guida e del tracciato percorso.

Le mille anime del 1.4 turbo

Nel corso degli anni, il motore da 1.368 cm3 è stato costantemente affinato per accompagnare il lancio di edizioni sempre più performanti, dalla 500 alla 695, passando per la 595.

Abarth 595 Pista 70esimo Anniversario

Al lancio, l’Abarth 500 erogava 135 CV e 180 Nm per uno scatto 0-100 km/h di 7,9 secondi. Partendo da questa base e mantenendo il cambio manuale a 5 rapporti (salvo rare eccezioni in cui era presente un automatico a 6 marce), la potenza è aumentata progressivamente fino a 190 CV della serie speciale biposto, la più estrema mai prodotta e la più vicina in assoluto alle Abarth da corsa.

A dare ulteriore verve allo Scorpione ci hanno pensato le modalità di guida, con la Sport che è in grado di aumentare la coppia disponibile circa del 10% rendendo la 500 ancora più scattante e reattiva.

Assetto e sound

Ovviamente, però, la storia dell’Abarth 500 non ha riguardato solo la potenza bruta, ma anche l’assetto. Numerose versioni, infatti, hanno ricevuto degli interventi specifici all’impianto frenante, alle sospensioni e agli scarichi, anche attraverso dei kit di elaborazione ufficiali.

Tra questi, uno dei più celebri è l’esseesse che, oltre ad una firma estetica specifica, dota la 500 di molle Eibach ribassate, freni a disco forati e ventilati con dischi da 284 mm all’anteriore, pastiglie Brembo, filtro dell’aria sportivo BMC e pneumatici maggiorati 205/40.

Abarth 500 esseesse Koni Abarth F595 Abarth 595 esseesse 2019-21

E non dimentichiamo il kit Koni con ammortizzatori firmati dall’omonima azienda e dotati di valvola FSD (Frequency Selective Damping) che restituisce una risposta ancora più precisa sia in situazioni di guida turistica che in pista.

Al di là dell’assetto e del motore, però, uno degli aspetti più distintivi dell’Abarth è il rombo.

Oltre all’impianto di serie dalla timbrica caratteristica, negli anni abbiamo imparato a conoscere gli scarichi Record Monza e Record Modena (montato di serie sulla 695 Edizione Maserati e ispirato al design della Granturismo S) che, oltre ad un rombo ancora più esaltante e a “back-fire” molto marcati (i tipici “scoppiettii” quando si rilascia l’acceleratore), supportano ulteriormente le prestazioni del motore.

Uno degli impianti più aggressivi è quello di Akrapovic offerto di serie per le 695 Biposto e Biposto Record. Qui troviamo dei terminali di scarico in titanio di diametro superiore e con un sound da vera sportiva.

Verso il futuro

Intanto, è già iniziato il conto alla rovescia per il debutto della prima Abarth 500 elettrica. Lo Scorpione diventerà solo a batteria nel 2023 utilizzando come powertrain di partenza quello della 500 elettrica. La batteria da 42 kWh e il motore elettrico verranno opportunamente aggiornati per favorire maggiormente le prestazioni e la sportività, con un’accelerazione 0-100 km/h che potrebbe attestarsi intorno ai 7 secondi.

Abarth 595 elettrica, il rendering

Per Abarth, quindi, è pronto ad aprirsi un nuovo capitolo fatto di tante altre edizioni speciali e di kit – almeno estetici – per distinguere il proprio esemplare. Tra l’altro, la Casa sta coinvolgendo attivamente la community di “abarthisti” con frequenti sondaggi. I più recenti hanno riguardato il colore di lancio e i suoni AVAS della vettura.

Abarth 500, tutte le versioni di serie e le edizioni speciali

Abarth 500 Custom

Abarth 500 esseesse

Abarth 500 esseesse Koni

Abarth 500 Opening Edition

Abarth 500 Competizione

Abarth 500 Zerocento

Abarth 500C Cabrio Italia

Abarth 500 Track Package

Abarth 500 Bi-Colore Edition (Black&Grey Edition)

Abarth 500 Opening Edition

Abarth 595, tutte le versioni di serie e le edizioni speciali

Abarth 595 Custom

Abarth 595 Competizione

Abarth 595 Turismo

Abarth F595

Abarth 595 "50° Anniversario"

Abarth 595 "Yamaha Factory Racing"

Abarth 595 Competizione "by TAG Heuer"

Abarth 595 Pista

Abarth 595 Trofeo Edition (UK)

Abart 595 esseesse

Abarth 595 Competizione "70esimo Anniversario"

Abarth 595 esseesse "70esimo Anniversario"

Abarth 595 Pista "70esimo Anniversario"

Abarth 595 Turismo "70esimo Anniversario"

Abarth 595 "Monster Energy Yamaha"

Abarth 595 "Scorpioneoro"

Abarth 595 "Spa-Francorchamps" (BE)

Abarth 695, tutte le versioni di serie e le edizioni speciali

Abarth 695

Abarth 695 Turismo

Abarth 695 Competizione

Abarth 695 Competizione Abarth 695 Tributo Ferrari

Abarth 695 Competizione (Concept 2011)

Abarth 695 Edizione Maserati

Abarth 695 Fuoriserie

Abarth 695 biposto

Abarth 695 biposto "Record"

Abarth 695 biposto "Rosso Officine"

Abarth 695 "XSR Yamaha"

Abarth 695 "Rivale"

Abarth 695 "70° Anniversario"

Abarth 695 esseesse

Abarth 695 "Tributo 131 Rally"