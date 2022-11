Anche Abarth continua a novembre le promozioni sulla propria gamma, compresa la potente Abarth 695 da 180 CV: ad esempio, con il finanziamento FCA Bank si può contare su sconto iniziale, rate mensili piuttosto basse e nessun obbligo di rottamazione.

Il prezzo di listino di una Abarth 695 da 180 CV è di 30.100 euro, che con uno sconto iniziale scendono a 28.700 euro, comprendendo i servizi Identicode e polizza pneumatici.

Con un anticipo di 4.380 euro, le rate mensili sono 48 da 299 euro (TAN 3,95%, TAEG 5,24%), con rata finale da 13.992,48 euro. In caso di restituzione, si pagano 0,05 euro per ogni chilometro in più in caso di superamento di una percorrenza di 60.000 km.

Vantaggi

La promozione di Abarth ricalca in lina di massima quella classica di base su altri modelli Fiat: qui le particolarità interessanti sono l’importo di anticipo e la rata mensile piuttosto contenuti per un modello accattivante come la 695, e i tassi di interesse tra i migliori del periodo, con TAN inferiore al 4%.

Svantaggi

Nell’esempio non sono compresi servizi come assicurazioni furto e incendio o estensioni di garanzia.

In sintesi