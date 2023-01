Il preparatore tedesco Novitec, dopo aver proposto la sua gamma esclusiva di Tesla Model 3, Model S e Model X, passa ora alla Model Y. Come per le altre elettriche, i progettisti bavaresi hanno realizzato un kit su misura per la Model Y, non solo aggiungendo uno stile aggressivo ed elegante, ma migliorando anche l’aerodinamica.

Gli aggiornamenti aerodinamici introducono lo spoiler anteriore Novitec che si aggancia al paraurti di serie, uno spoiler per il portellone e un diffusore per il paraurti posteriore. Ai lati invece sono state aggiunte delle minigonne Novitec che conferiscono alla Tesla un assetto più basso e slanciato guardandola di profilo.

Personalizzazione interna ed esterna

I componenti della carrozzeria realizzati in carbonio sono rifiniti con un sigillante ad alta lucentezza, che elimina la necessità di verniciatura. Tuttavia, rimane comunque l’opzione di verniciare questi elementi nel colore del veicolo o con altro colore a contrasto, dando alla Tesla Model Y un aspetto ancora più distintivo.

Dettagli aerodinamici Tesla Model Y Novitec Interni Tesla Model Y Novitec

Inoltre, Novitec crea interni di lusso in qualsiasi colore desiderato e con diverse soluzioni personalizzabili su richiesta del cliente. L'azienda adatta gli interni della Tesla con i più alti standard di qualità e con una varietà di colori della pelle o dell'Alcantara. Risulta pertanto molto vasta la scelta dei disegni e delle cuciture dei rivestimenti offerti.

Anche i cerchi sono importanti

L'esclusivo look Novitec per la Tesla Model Y comprende anche le ruote personalizzate con un diametro da 22 pollici. Ci pensa il produttore americano Vossen, specializzato nello sviluppo e nella produzione di ruote forgiate hi-tech, a produrre i cerchi Novitec NV2 per la Tesla Model Y. Lo specifico design di questi cerchi a cinque razze gemelle inclinate, conferisce alla Model Y un look dinamico e ottimizza la ventilazione dei freni.

Cerchio e paraurti Tesla Model Y Novitec

Tuttavia, il risultato della collaborazione tra Novitec e Vossen permette di distinguersi dalla massa del mercato delle ruote non solo per il suo design sofisticato e la disponibilità di ben 72 colori diversi, ma anche per la possibilità di scegliere tra finitura superficiale lucida o spazzolata.

Le ruote Novitec NV2 riempiono in modo ottimale i passaruota della Model Y: i cerchi di dimensioni 9,5Jx22 anteriori montano pneumatici stradali ad alte prestazioni 255/30 ZR22. L'asse posteriore è dotato di cerchi da 10,5Jx22 e pneumatici 285/30 ZR22.

Handling e assetto

L'esclusivo abbinamento cerchi/pneumatici Novitec esalta l'aspetto della Tesla Model Y e promette di renderla più maneggevole e agile. Le sospensioni sportive irrigidiscono leggermente l’assetto e sono regolabili in altezza per un’escursione massima di 40 mm. Il perfezionamento del design riduce anche il sollevamento dell'asse anteriore alle alte velocità, ottimizzando ulteriormente la stabilità della vettura.

Tesla Model Y Novitec di profilo

Grazie all'abbassamento della carrozzeria si riduce la resistenza aerodinamica del veicolo. Questo comporta una riduzione del consumo di energia elettrica sulle lunghe percorrenze fino al 7%, aumentandone l'autonomia.