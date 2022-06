Vedere una Lamborghini Huracan STO come base di partenza per un tuning è abbastanza raro, ma si tratta di ordinaria amministrazione se il garage è quello di Novitec, che ha fatto della personalizzazione delle supercar la sua firma.

Rendere ancora più estrema la Super Trofeo Omologata, però, non è stata certo una missione semplice per il tuner tedesco, che ha deciso di concentrarsi sui dettagli.

Cosa cambia

Il lavoro principale di Novitec sulla Lamborghini Huracan STO ha riguardato i cerchi: al posto degli originali sono state realizzate delle ruote centerlock forgiate con tecnologia all'avanguardia e con un design a sei razze a Y che si assottigliano verso il bordo esterno, dando l'illusione ottica di essere più grandi delle loro reali dimensioni.

Altra scelta di matrice tecnica che, però, influisce sul look è quella di sfasare il diametro delle ruote tra asse anteriore e posteriore: davanti infatti c'è una coppia di cerchi 9jx20 con pneumatici 245/30, mentre al posteriore una coppia da 21" con calzata 325/25. Una combinazione che sottolinea ancora di più la forma a cuneo della supercar italiana.

Insieme ai cerchi cambiano anche le sospensioni, che i clienti potranno scegliere tra un sistema coilover con sistema di sollevamento in 14 regolazioni o la modifica delle sospensioni di serie con molle sportive Novitec regolabili che permettono di abbassare la Lamborghini Huracan STO fino a 3 centimetri.

Le altre modifiche

Per enfatizzare il sound e le prestazioni del V10 da 5,2 litri, già capace di scaricare a terra 640 CV Novitec ha studiato un impianto di scarico ad aspirazione naturale. Tante le versioni disponibili: dalla Inconel, più leggera, alle varianti con o senza valavola a farfalla a controllo attivo, fino all'impianto con placcatura in oro 999 per ottimizzare ulteriormente la protezione termica.

Ad arricchire il look del posteriore i terminali di scarico da 111 millimetri, che possono essere montati in carbonio opaco o lucido. Il carbonio avvolge il 75% della carrozzeria della Lamborghini Huracan STO, per esaltare l'aspetto sportivo, così come i pannelli paraurti Novitec che danno alla supercar un assetto ancora più basso e prese d'aria più grandi delle originali, contribuendo al raffreddamento dei freni posteriori.

In carbonio anche le coperture degli specchietti retrovisori e delle prese d'aria allargate per i finestrini posteriori, anche queste con una funzione specifica: aumentare il flusso d'aria al motore. La personalizzazione degli interni invece è affidata al gusto del cliente, con Novitec pronto a lavorare pelli e Alcantara di ogni colore per la soddisfazione di chi sceglierà questa versione da urlo della Huracan STO.