Quanto sono vecchie le auto circolanti in Europa? Qual è il Paese che ne ha di più su strada e quale di meno? Vince l'auto a benzina o quella diesel? E, in tutto questo, l'Italia come si confronta con gli altri Paesi del Vecchio Continente?

Per rispondere a queste e ad altre domande arriva il rapporto 2023 dell'Acea (Associazione dei costruttori europei di auto) sul parco auto circolante in Europa, una sorta di fotografia della situazione al 2021. Ecco allora che possiamo scoprire che l'età media delle vetture sulle strade italiane non è superiore a quella di altre nazioni e che anche in fatto di auto pro capite qualcuno ci batte.

Prima di partire con tutte le citate classifiche vogliamo però ricordare alcuni dati essenziali. In Europa il numero totale di auto circolanti è cresciuto dell'1,2% tra il 2020 e il 2021, passando da 246.503.992 a 249.563.035. Nel giro di un anno è però cresciuta anche l'età media delle auto in Europa, da 11,8 a 12,0 anni.

La Germania ha più macchine, ma l'Italia è subito dietro

Dalla prima classifica, quella delle auto circolanti in Europa nel 2021, vediamo che la Germania mantiene il suo primato storico con 48.540.878 unità, seguita al secondo posto dall'Italia a quota 39.822.723.

Un tratto di autostrada in Germania

Germania - 48.540.878 Italia - 39.822.723 Francia - 38.738.590 Regno Unito - 36.728.649 Polonia - 25.869.804 Spagna - 25.344.776 Paesi Bassi - 9.142.277 Romania - 7.611.039 Repubblica Ceca - 6.293.125 Belgio - 5.851.682 Portogallo - 5.410.000 Grecia - 5.408.149 Austria - 5.133.836 Svezia - 4.986.750 Svizzera - 4.779.304 Ungheria - 4.017.574 Norvegia - 2.802.246 Danimarca - 2.781.860 Finlandia - 2.755.349 Slovacchia - 2.645.785 Irlanda - 2.266.479 Croazia - 1.794.352 Lituania - 1.326.246 Slovenia - 1.202.547 Estonia - 825.936 Lettonia - 757.821 Cipro - 592.156 Lussemburgo - 443.301 Islanda - 227.801

Totale EU - 249.563.035

Totale EFTA - 7.809.351

Totale EU+EFTA+UK - 294.101.035

Staccati di alcuni milioni di auto troviamo poi Francia e Regno Unito al terzo e quarto posto, con Lussemburgo e Islanda a chiudere la graduatoria. In particolare l'isola nordica segna un totale di 227.801 auto circolanti: un numero inferiore, per esempio, alla nostra provincia di Viterbo.

L'età media delle auto in Italia è 12,2 anni, a metà classifica

Uno sguardo all'età media del parco circolante auto in Europa ci parla di 12 anni esatti, un dato a cui l'Italia si avvicina moltissimo con i suoi 12,2 anni. Una posizione da metà classifica che vede invece agli ultimi posti Repubblica Ceca, Estonia e Grecia, rispettivamente con 15,6 anni, 16,8 anni e 17,0 anni.

Lussemburgo - 7,6 anni Danimarca - 8,5 anni Austria - 8,7 anni Irlanda - 8,8 anni Islanda - 9,1 anni Svizzera - 9,3 anni Belgio - 9,5 anni Regno Unito - 10,0 Germania - 10,1 anni Svezia - 10,4 anni Francia - 10,5 anni Norvegia - 10,7 anni Slovenia - 11,0 anni Paesi Bassi - 11,4 anni Media EU - 12,0 anni Italia - 12,2 anni Finlandia - 12,6 anni Croazia - 13,0 anni Portogallo - 13,5 anni Spagna - 13,5 anni Slovacchia - 14,3 anni Polonia - 14,5 anni Ungheria - 14,5 anni Lituania - 14,6 anni Lettonia - 15,0 anni Romania - 15,1 anni Repubblica Ceca - 15,6 anni Estonia - 16,8 anni Grecia - 17,0 anni

I Paesi con le auto più nuove sono invece Lussemburgo e Danimarca che hanno vetture con età media di 7,6 e 8,5 anni, ma anche l'Austria se la cava bene con i suoi 8,7 anni. L'Italia ha però un altro primato: è il Paese europeo con più auto di oltre dieci anni, quasi 23,5 milioni di "vecchiette" contro i 21 milioni della Germania e i 20,8 milioni della Polonia.

In Europa domina ancora l'auto a benzina



All'interno dell'Unione europea le auto a benzina costituiscono ancora la maggioranza del parco circolante, con una quota del 51,1%. Le diesel sono al secondo posto con il 41,9% del totale su strada, mentre alle altre alimentazioni e motorizzazioni restano un po' le "briciole".

Pompa di benzina

Europa Benzina Diesel Elettriche Ibride plug-in Ibride mild e full Metano Gpl Altro Sconosciuto Percentuale del circolante 51,1% 41,9% 0,8% 0,7% 2,3% 0,6% 2,5% 0,1% 0,1%

Al terzo posto ci sono le auto a Gpl (2,5%), davanti alle ibride mild e full (2,3%) e alle elettriche (0,8%), con le ibride plug-in che segnano lo 0,7% e quelle a metano ferme allo 0,6%.

Qui sotto trovate invece la situazione in Italia.

Italia Benzina Diesel Elettriche Ibride plug-in Ibride mild e full Metano Gpl Altro Sconosciuto Percentuale del circolante 44,7% 42,9% 0,3% 0,0% 2,6% 2,5% 7,0% 0,0% 0,0%

Uno sguardo più specifico alle singole alimentazioni/motorizzazioni suddivise per Paese ci dice che le auto a benzina dominano in Grecia (90,1% del circolante) e sono quasi una rarità in Lituania (25,2%).

Le auto diesel sono quindi le più diffuse in Lituania (65,0%) e pochissime in Grecia (8,6%), mentre la Polonia è la patria delle vetture a Gpl (13,4%), seguita dall'Italia col 7,0% del parco ricolante.

L'Italia è anche il Paese con più macchine a metano (2,5%), mentre per l'auto elettrica c'è la Norvegia in testa (16,2%). Le auto ibride plug-in sono molto diffuse in Islanda (6,6%) e le ibride (mild hybrtid e full hybrid) rappresentano il 4.9% del circolante in Norvegia.

Italia sopra la media europea: 1,48 abitanti per auto

Andando invece a vedere il numero di auto pro capite, ovvero la quantità di auto circolanti in rapporto al numero degli abitanti, scopriamo che in Europa la media è di 567 su 1.000 abitanti, vale a dire 1,76 cittadini per auto.

Due persone in auto

Lussemburgo - 698 Polonia - 684 Italia - 672 Cipro - 661 Estonia - 621 Islanda - 618 Repubblica Ceca - 588 Germania - 584 Austria - 575 Francia - 573 Slovenia - 570 Media EU - 567 Svizzera - 551 Regno Unito - 546 Spagna - 535 Portogallo - 525 Paesi Bassi - 523 Norvegia - 520 Belgio - 506 Grecia - 506 Finlandia - 498 Slovacchia - 485 Svezia - 480 Danimarca - 476 Lituania - 474 Irlanda - 453 Croazia - 445 Ungheria - 413 Lettonia - 400 Romania - 396

In questa particolare classifica l'Italia si piazza al terzo posto con le sue 672 auto circolanti per 1.000 abitanti (1,48 abitanti/auto), superata solo da Polonia a quota 684 (1,46 abitanti/auto) e dalla capolista, il Lussemburgo a 698 (1,43 abitanti/auto).

In fondo alla graduatoria, a indicare i Paesi con meno auto per 1.000 abitanti ci sono la Lettonia a quota 400 (2,50 abitanti/auto) e la Romania da 396 (2,52 abitanti/auto).