Mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio, Dacia regala borse di acqua calda. Dove? Per ora solo in Inghilterra, ma l'idea potrebbe avere un tale successo da essere replicata altrove. L'obiettivo dell'insolita trovata di marketing è quello di far riflettere sulla scelta di alcune case auto di far sottoscrive un abbonamento per alcuni optional, come - appunto - i sedili riscaldati.

Per questo le borse dell'acqua calda sono state battezzate "Heated Seat Saviours" (Salva sedili riscaldati). Le borse disponibili sono 75 e verranno distribuite nelle concessionarie Dacia di Brent Cross a Londra, Trinity Way a Manchester e Fendrod Way a Swansea.

Qualche esempio

Quali sono gli accessori che in Italia si possono avere con un abbonamento? In Italia sono ancora pochi i marchi che attivano da remoto gli optional. Dal sito BMW, ogni possessore può configurare la propria vettura secondo le sue esigenze, scegliendo quali optional attivare e per quanto tempo.

Tra questi troviamo dalla, durata di 1 mese come esempio: avvertenza controllo velocità (9 euro), sedili anteriori e volante riscaldabili (rispettivamente 25 e 19 euro), BMW Drive Recorder (15 euro), High Beam Assistant (9 euro) e altri ancora.

Un altro marchio che mette in abbonamento a disposizione un pacchetto mensile (al prezzo di 9,99 euro) è Tesla. Mentre il pacchetto di serie offre il navigatore, nel pacchetto Premium Connectivity c'è l'aggiunta della visualizzazione del traffico in tempo reale, della modalità sentinella: visualizza webcam live e delle mappe con vista satellitare.

L'offerta di Dacia

"I nostri Heated Seat Saviours sono un po' divertenti, ma evidenziano la direzione che sta prendendo il settore in generale per quanto riguarda l'accesso alle funzioni in abbonamento - dice Luke Broad, direttore del marchio Dacia per il Regno Unito -. Chiedere a qualcuno di pagare un extra per attivare un equipaggiamento montato in fabbrica non è certo da Dacia. Noi crediamo nella semplicità, offrendo ai nostri clienti una tecnologia che renda la guida più comoda e confortevole con funzioni incluse nel prezzo iniziale dell'auto".

Ricordiamo che in Italia Dacia offre i sedili anteriori riscaldabili solo sulla Jogger in allestimento Expression o Extreme, un optional riservato appunto a due delle versioni più accessoriate al costo di 150 euro.