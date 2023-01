Il design è sempre molto importante per una Casa auto o un Gruppo, anche quando si parla delle sedi di vendita o delle brochure, passando per il sito web. A tal proposito, il Gruppo Koelliker ha annunciato oggi di aver stretto un'importante partnership con Pininfarina, per una nuova definizione visiva.

Il progetto è parte di un più grande percorso di cambiamento e innovazione iniziato dall'azienda nel corso del 2021, che tra le altre cose ha introdotto anche un rinnovato payoff e l'elezione di un nuovo CEO & Executive Vice President, Marco Saltalamacchia.

Importatore d'eccezione

Il Gruppo Koelliker è il leader europeo nell'importazione e nella vendita di veicoli cinesi e giapponesi. Nel ventaglio dei suoi Brand figurano nomi come Mitsubishi, Ssangyong, Aiways, Seres e Maxus - di cui abbiamo parlato spesso su OmniFurgone.it.

Con la collaborazione della storica azienda Pininfarina, il distributore milanese ridefinirà nel breve periodo tutta la sua strategia e il modo di avvicinarsi al cliente, che sarà posto sempre più al centro delle scelte decisionali e strategiche.

Saltalamacchia ha dichiarato:

“Koelliker è un’azienda che sta attuando una rivoluzione a 360 gradi. Siamo partiti dall’interno, con il rinnovamento dei team, che adesso sono gestiti da manager di forte esperienza nell’automotive o in settori affini."

Aiways U6

Si tratterà di un modo diverso di vendere auto o veicoli e avrà come obiettivo principale quello di accrescere il valore dell'intero Gruppo, per diventare un hub della mobilità sostenibile nonché un vero e proprio riferimento per i propri clienti.

"Un’evoluzione e innovazione che coinvolgono le nuove strategie di vendita, di marketing, di comunicazione e gli obiettivi di lungo termine, che per raggiungere la piena realizzazione hanno bisogno di partner di assoluta eccellenza."

SsangYong Torres

Il nuovo progetto di rivisitazione del design sarà basato su tappe temporali, ben definite attraverso uno studio approfondito che Pininfarina stessa condurrà a stretto contatto con i dipendenti Koelliker.