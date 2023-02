Il costante aumento delle vendite di auto elettriche in Europa è un dato che emerge con chiarezza già da diversi anni, ma i numeri dell'intero 2022 pubblicati da Acea (Associazione dei costruttori europei di auto) confermano un'ulteriore impennata.

Le auto a batteria segnano un +29,3% di immatricolazioni rispetto al 2021 e mantengono il quarto posto tra le alimentazioni più vendute nel Vecchio Continente, ma ormai si apprestano a superare le diesel.

Auto a benzina: 36,7% (-12,5%)

Al primo posto tra le alimentazioni delle auto acquistate in Europa resta la benzina, ma in calo del 12,5% (4.144.763 vetture) e con una quota di mercato ridotta al 36,7%.

La Germania resta il Paese con il più alto numero di auto a benzina immatricolate nel 2022, seguita a distanza da Regno Unito e Francia. Italia e Spagna fanno la loro parte per mantenere l'auto a benzina in cima alla classifica, ma sempre in calo sul 2021.

Auto ibride mild e full: 23,3% (+8,5%)

Il secondo gradino del podio va invece alle auto ibride (mild e full) che con 2.638.899 vetture segnano un +8,5% e arrivano a rappresentare il 23,3% del mercato.

In questo caso tra i Paesi protagonisti c'è anche l'Italia, che con Germania e Regno Unito è tra quelli oltre le 400.000 immatricolazioni annue. Francia e Spagna offrono poi un forte contributo alla causa delle auto ibride non ricaricabili alla spina.

Auto diesel: 14,5% (-20,9%)

Al terzo posto e in costante discesa è la vendita di auto diesel che con 1.639.766 unità segna un -20,9% e ottiene una quota di mercato del 14,5%.

Germania, Francia, Italia e Spagna sono i Paesi dove si targano più auto alimentate a gasolio, mentre nel Regno Unito le vendite di auto diesel stanno precipitando (-38,9%).

Auto elettriche: 13,9% (+29,3%)

Con un totale di 1.575.079 auto immatricolate nel 2022 (EU+EFTA+UK) le elettriche e le fuel cell raggiungono una quota di mercato del 13,9%. Il merito è soprattutto di grandi mercati come Germania, Francia, Regno Unito, ma anche di roccaforti dell'elettrico come Norvegia e Svezia (da circa 95.000 auto a 471.000 a seconda dei Paesi).

L'Italia perde invece terreno nella diffusione dell'auto a batteria, arrivando a totalizzare solo 49.179 immatricolazioni, in calo del 26,9% sul 2021.

Auto ibride plug-in: 8,9% (-2,7%)

La quinta posizione europea è appannaggio delle auto ibride plug-in che con 1.013.827 immatricolazioni registrano un -2,7% anno su anno e una penetrazione di mercato dell'8,9%.

Il calo generale delle PHEV è contrastato solo dall'aumento delle vendite in Germania (+11,3%), mentre in Francia, Regno unito, Svezia e Italia la tendenza resta negativa.

Auto Gpl ed etanolo: 2,2% (+13,7%)

Gpl ed etanolo assieme registrano invece una crescita a livello europeo, con 257.461 auto immatricolate nel 2022, una quota del 2,2% e un +13,7% sull'anno precedente.

Quasi la metà del totale è rappresentato dalle vendite italiane di auto a Gpl, in crescita del 10,5% e seguita a distanza da Francia e Germania.

Auto a metano: 0,1% (-57,6%)

A chiudere la classifica delle auto vendute in Europa per alimentazione c'è il metano che ormai rappresenta solo lo 0,1% del mercato. Nel 2022 sono state targate 18.421 auto a gas naturale, con un calo del 57,6%.

In pratica è solo l'Italia e mantenere vivo il mercato delle auto a metano, pur con un calo del 65,9% e 10.720 vetture immatricolate. Il Paese più vicino è la Svezia con 1.881 auto.