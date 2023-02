Questa primavera McLaren presenterà un nuovo modello. Chiamato 750S (il nome, però, non è stato ancora confermato ufficialmente), sarà l’erede designato della 720S, che sarà presto destinata al pensionamento dopo sei anni di onorata carriera.

Le prime informazioni sulla tanto attesa 750S arrivano da una fonte vicina alla Casa di Woking, che ha rivelato ad Automotive News Europe alcuni interessanti dettagli.

Nell’attesa del debutto, ecco tutti gli indizi

Secondo la fonte, alla base della nuova McLaren ci sarà lo stesso 4.0 V8 biturbo della 720S, ma potenziato fino a 750 CV. 30 CV in più, quindi, per questa nuova supercar che potrebbe avere prestazioni ancora più esaltanti di chi l’ha preceduta. A tal proposito, ricordiamo che i 720 CV della 720S erano più che sufficienti per proiettare la super sportiva da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e spingerla fino a 340 km/h.

McLaren 720S Le Mans Edition

Sempre stando ad Automotve News, l’abitacolo avrà diverse componenti in comune con l’Artura, tra cui l’infotainment e le regolazioni delle modalità di guida installate vicino al quadro strumenti.

Come detto, il lancio è previsto in aprile, ma già verso fine febbraio dovrebbe essere pubblicato un primo teaser.

Gli interni della McLaren Artura

Infine, McLaren dovrebbe presentare lo stesso giorno sia la variante coupé che quella spider, mentre non dovrebbe costruire una versione a coda lunga (forse per contenere ulteriormente i costi di sviluppo). C’è poi il capitolo del prezzo: circa 310.000 euro, il 20% in più rispetto al modello uscente.

Ma se siete già pronti a lasciare una caparra, vi conviene fermarvi subito: come dichiarato qualche settimana fa da Nicolas Brown, President of the Americas di McLaren, la 750S è sold out fino a tutto il 2024.