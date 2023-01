Termina la storia della McLaren 720S. Presentata nel 2017, la supercar di punta del marchio inglese è uscita di produzione a dicembre 2022 per lasciar posto a un’erede simile per filosofia e – forse – potenza.

A confermare la notizia è stato un portavoce del brand contattato dalla testata americana The Drive. Ora, per McLaren sembra aprirsi un nuovo (e sempre velocissimo) capitolo della sua storia.

Una “nuova” 720S

Anche se la Casa non ha ancora annunciato ufficialmente chi succederà alla 720S, Nicolas Brown (President of Americas di McLaren) ha dichiarato ad Automotive News Europe che questo modello sta già avendo un certo successo.

Nelle scorse settimane, ai clienti interessati all’ormai “vecchia” 720S, infatti, è stato detto che non potevano più ordinarla. Così, facendo “due più due”, tanti di loro hanno preordinato il nuovo modello, con la produzione che sarebbe sold out fino a fine 2024.

La McLaren 720S per il GP di Miami

Per stessa ammissione di Brown, questa McLaren non sarà completamente nuova, ma sarà un corposo aggiornamento della 720S. E’ probabile, quindi, che l’erede conserverà tante delle soluzioni del modello uscente, pur con un design diverso per interni ed esterni.

A trovare posto sulla nuova McLaren potrebbe essere sempre il 4.0 V8 biturbo da (almeno) 720 CV, che nel modello attuale consente una velocità massima superiore ai 340 km/h e uno 0-100 km/h di 2,9 secondi.

C’è tanta carne al fuoco nel 2023

Intanto, nei prossimi mesi entreranno nel vivo le vendite della Artura. Dopo una serie di ritardi e rinvii dovuti alla crisi dei chip e ai problemi di affidabilità, McLaren pare essere finalmente pronta alle consegne della sua supercar ibrida plug-in.

McLaren Artura, la prova in anteprima di Motor1.com

Oltre alla Artura, sul tavolo dei dirigenti inglesi ci sono tanti altri progetti. Ci riferiamo alla collaborazione con Lockheed Martin che darà vita a supercar futuristiche, alla possibile ammiraglia elettrica e al tanto chiacchierato SUV a batteria.