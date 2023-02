Una Mercedes Classe G in ombra con una zip sul tetto è apparsa questa mattina su un cartellone pubblicitario nel centro di Londra. Ma cosa significa? La risposta è semplice; come la Casa della Stella ci ha abituati negli ultimi anni, una nuova partnership sta per prendere forma.

Il Brand che collaborerà con Stoccarda questa volta sarà Moncler, il celebre marchio creato in Francia nel 1952 e divenuto famoso per i capi invernali, che, in occasione della London Fashion Week e come parte della sfilata The Art of Genius, il 20 febbraio svelerà l'opera d'arte Mercedes-Benz x Moncler realizzata grazie alla collaborazione tra gli stilisti e il designer Gorden Wagner.

Una G freddolosa

Guardando le poche foto rilasciate a riguardo dai due marchi, quello che si vede per il momento è una Mercedes Classe G rivestita da un tessuto simile a un piumino invernale, con tanto di zip e cuciture.

Probabilmente si tratta di un fotomontaggio, che però potrebbe anticipare anche una versione di serie della stessa auto, prodotta in pochissimi esemplari proprio per celebrare questa iniziativa.

Non è chiaro se si tratterà di un'anticipazione della futura EQG, la versione 100% elettrica dello storico 4x4 tedesco in grado anche di ruotare su stessa, ma quel che è certo è che sarà qualcosa di unico, dato che Mercedes sarà il primo Brand automotive a collaborare con la Casa di moda nell'arco di 71 anni di attività.

Non resta quindi che attendere il prossimo 20 febbraio per poter ammirare in occasione della London Fashion Weed questa nuova one-off, sia dal vivo che in diretta streaming sui profili social ufficiali e sui canali YouTube delle due aziende.