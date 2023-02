La prossima generazione di Mercedes-AMG GT è stata fotografata di nuovo nel freddo Nord Europa. L'ultimo avvistamento era avvenuto circa un mese fa, nel corso del quale, ancora con le sembianze dell'attuale versione, erano stati immortalati i prototipi di diverse versioni.

Questa volta alcuni fotografi sono riusciti ad avvicinarsi maggiormente a uno degli esemplari, verniciato in colore verde AMG Magno Designo - quindi verde opaco - e dotato di alcune caratteristiche molto particolari, come i quattro posti interni.

Quattro posti

Il primo dettaglio rilevante catturato dai nostri fotografi sul campo riguarda i sedili interni; quattro per la precisione, due anteriori e due - più piccoli - posteriori, per una configurazione finale simile a quella della spider SL.

Sembra quindi confermarsi sempre più l'ipotesi che la nuova coupé sportiva della Stella sarà una coupé 2+2, con spazio dietro anche per eventuali bambini di piccola statura - un'idea apparentemente ispirata alla storica soluzione adottata dalla concorrente diretta Porsche 911.

Ma non è tutto. In questo nuovo avvistamento a spiccare è stato anche un altro dettaglio; un ritaglio nel wrapping mimetico del paraurti posteriore per lasciare spazio all'apertura del tappo per la porta di ricarica. Un fatto che conferma, quindi, la presenza di un powertrain ibrido plug-in sotto al prototipo in questione.

Gli interni del prototipo con i sedili posteriori

Parlando proprio del posteriore, l'auto verde in foto sfoggia dei terminali di scarico squadrati, a suggerire che si tratti di una delle versioni più sportive della futura GT Coupé, quindi con un possibile 4.0 V8 biturbo nel lungo cofano.

Qualora queste indiscrezioni venissero confermate, significherebbe che Mercedes-AMG avrebbe trovato un modo per stipare la grande e complessa alimentazione PHEV della GT 63 S E Performance nella piccola carrozzeria 2+2, mantenendo quindi gli 843 CV di potenza e i 1.470 Nm di coppia.

Il posteriore del prototipo con scarichi quadrati

Visto che il prototipo avvistato non era pesantemente camuffato, è probabilmente che questa nuova generazione di Mercedes-AMG GT farà il suo debutto ufficiale nel corso dei prossimi mesi, forse in primavera. Non resta quindi che attendere.