La semplificazione della gamma porterà Mercedes a compiere scelte drastiche nei prossimi anni. La Casa ha già anticipato questi piani nel corso del 2022, ma solo ora cominciano a esserci informazioni concrete sui prossimi passi del brand tedesco.

Al momento non c’è nulla di ufficiale, ma l’autorevolezza di Car & Driver lascia credere che effettivamente Mercedes potrebbe presto congedare tanti modelli come la CLS e l’AMG GTCoupé4. E questi addii saranno solo l’inizio.

I modelli coi giorni contati

Dei non ben precisati “dirigenti di alto livello” hanno rivelato alla testata americana che dei 33 modelli presenti attualmente ne sopravvivranno solo 14. I “tagli” inizieranno già nel 2024 con la CLS che saluterà i listini di tutto il mondo a distanza di 20 anni dal suo debutto, mentre Classe C Coupé ed E Coupé confluiranno nella nuova CLE.

Mercedes CLS Mercedes Classe C Station Wagon Mercedes CLE AMG, le prime foto spia

Nel 2025, invece, dovrebbe toccare all’AMG GT Coupé4, la rivale diretta della BMW M8 Gran Coupé e dell’Audi RS 7 Sportback.

Ma non è finita qui, perché Mercedes avrebbe l’intenzione di cancellare le station wagon intorno al 2030. La Classe C, quindi, potrebbe non avere un’erede, mentre la Classe E verrà rinnovata nel 2024 per l’ultima volta. A questi modelli si aggiungerà anche la CLA Shooting Brake che, dopo la nuova generazione prevista intorno al 2025, verrà ritirata entro la fine del decennio.

Stesso destino anche per GLC Coupé e GLE Coupé che non riceveranno un ulteriore nuovo modello.

Una nuova famiglia

Tuttavia, se da una parte Mercedes è pronta rinunciare a buona parte della sua gamma attuale, dall’altra si prepara a una serie di novità molto interessanti. Infatti, il brand punta ad aumentare le proposte marchiate AMG, con tanti modelli sportivi che potrebbero presto aggiungersi al listino. Al tempo stesso verrà potenziato il marchio Maybach all’insegna dell’elettrico e di un nuovo modello basato sulla Classe V.

Le foto spia della Mercedes EQG, una delle prossime novità attese nel 2024

Infine, sempre stando a Car & Driver, la Casa di Stoccarda starebbe studiando un pick-up a doppia cabina basato sulla Classe G, un ritorno della mitica 300 SL Gullwing e una SL “da corsa”.