Venerdì 17 febbraio 2023 è in programma lo sciopero generale di tutte le categorie nazionali di trasporto della durata di 24 ore. Lo stop interessa molte grandi città del nostro Paese e potrebbe provocare disagi dal punto di vista del traffico stradale, in particolare in prossimità e all'interno dei centri urbani di maggiori dimensioni.

Lo stop di 24 ore è stato indetto dal sindacato USB (Unione Sindacale di Base) e le motivazioni della mobilitazione riguardano la privatizzazione delle aziende di TPL, che, secondo lo stesso, devono tornare ad avere un ruolo centrale nel settore. Riportiamo di seguito gli orari dello sciopero nelle principali città, con chi si ferma da Nord a Sud.

Lo sciopero a Roma

Gli orari e le modalità di sciopero, come di consueto, variano a seconda della città. I mezzi del comparto del Trasporto Pubblico Locale della Capitale, quindi Atac e Cotral, si fermeranno per tutte le 24 ore del 17 febbraio, salvo le fasce di garanzia.

Bus, metro e tram, quindi, non circoleranno dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio.

Parlando di treni, invece, lo sciopero questa volta riguarda anche le ferrovie cittadine, quindi la Roma-Lido (nuova Metromare) e la Roma-Viterbo, entrambe gestite da Astral. Le modalità di stop saranno le stesse degli altri mezzi, quindi dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 sino a fine servizio.

Lo sciopero a Milano

Lo sciopero di venerdì 17 febbraio, nazionale, riguarda anche Milano. Nel capoluogo lombardo i mezzi di ATM potrebbero fermarsi per tutte le 24 ore, in base all'adesione o meno del personale.

Per il momento l'azienda non ha rilasciato informazioni più specifiche.

Lo sciopero a Napoli

Nella città partenopea si fermeranno tutti i lavoratori di Anm, quindi della Linea 1 della metropolitana cittadina, delle funicolari e gli autisti di autobus per 24 ore, dalla mezzanotte di venerdì 17 febbraio alla mezzanotte di sabato 18 febbraio.

A rischio anche un parziale stop del personale Eav, che minacciano un blocco di 4 ore, dalle ore 9:00 del mattino alle 13:00.

Lo sciopero a Bologna e in Emilia Romagna

Come riportato sul sito di TPer, in Emilia-Romagna, a Bologna e Ferrara in particolare, lo sciopero dei servizi durerà 24 ore, ma nel rispetto delle fasce di garanzia, cioè dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio.

Questa volta sarà incluso anche il Marconi Express, il treno che collega l'Aeroporto di Bologna-Borgo Panigale con la stazione di Bologna Centrale. Come riportato sul sito:

"Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al “Marconi Express”, il cui servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell’astensione dei lavoratori, nel corso dell’intera giornata di venerdì 17 febbraio."

Per saperne di più sulle altre città vi invitiamo a consultare i siti dei rispettivi Comuni o delle aziende di trasporto pubblico locale. Aggiorneremo la notizia al sopraggiungere di informazioni più dettagliate.