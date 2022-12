Dall'inizio di gennaio 2023 i cittadini francesi potranno richiedere un bonus di 100 euro per il carburante. Questo "bonus benzina", annuncia il primo ministro francese Elisabeth Borne in un'intervista su RTL.fr, si rivolge ai cittadini meno abbienti, ovvero circa 10 milioni di francesi.

La Borne aggiunge che questa indennità carburante sarà destinata, una tantum, alla metà delle famiglie francesi, quelli nelle prime cinque fasce di reddito e dice:

"Stiamo per creare un'indennità per il carburante per i francesi meno abbienti che hanno bisogno dell'auto per andare al lavoro, quindi 100 euro per circa la metà delle famiglie, che rappresenta uno sconto di circa 10 centesimi al litro con una percorrenza di 12.000 km all'anno."