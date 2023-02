Non solo ibride: nel mese di febbraio non mancano le offerte sui modelli con motore a gasolio. Ne è un esempio la Audi Q3 35 TDI con cambio S Tronic, nel recente allestimento Identity Black, la cui promozione in realtà prosegue fino al 31 marzo.

Lo sconto iniziale porta il prezzo da 49.965 a 48.440 euro, con un anticipo da versare di 16.532,25 euro; l’anticipo può essere sostituito con una permuta, dal momento che non c’è obbligo di un’auto da rottamare.

Le rate mensili sono 35 da 399 euro (TAN 5,99%, TEG 6,86%), e la rata finale ammonta a 23.290,96 euro, con le opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto. In caso di restituzione, il chilometraggio da non superare è di 45.000 km, con un costo esubero di 0,07 euro/km.

Due i servizi compresi nel finanziamento: la garanzia estesa per i tre anni o 60.000 km, e la manutenzione Premium Care per due anni o 30.000 km, quest’ultima in omaggio.

Vantaggi

Per questa offerta di Audi è da segnalare non tanto lo sconto iniziale, che comunque per una Q3 di ultima generazione ammonta a 1.525 euro, quanto la rata mensile relativamente bassa, e la disponibilità di alcuni servizi sicuramente utili.

Svantaggi

E’ un’offerta con rata finale alta, e quindi non pensata tanto per il possesso, quanto per l’utilizzo per tre anni e la restituzione finale.

In sintesi