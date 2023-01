I clienti storici di Audi, quelli che le acquistano da anni, generazione dopo generazione, sono da sempre abituati a un optional importante nel listino: il pacchetto nero lucido. Si tratta di una dotazione spesso imprescindibile, anche sulle più costose S e RS, e per capirlo basta ricordare quante volte si è visto una RS3 o una RS6 con specchietti e baffo inferiore del paraurti in argento satinato (il loro colore originale).

Pensando a questo si può ben capire il motivo del nuovo allestimento di Audi A3, Q3 e Q5, anche nelle rispettive varianti Sportback. Si chiama Identity Black e arriva direttamente dalle più piccole A1 e Q2, portando in dotazione tanti dettagli esterni in nero lucido, alcuni optional dalla caratterizzazione sportiva e cerchi in lega di grandi dimensioni. Ecco tutto quello che comprende.

Anche per le ibride plug-in

Il nuovo allestimento Identity Black si posiziona in cima alla gamma delle tre Audi in questione. Partendo dalla più piccola A3, introduce i sedili anteriori sportivi con rivestimenti in pelle/tessuto, una dotazione di bordo ricca, cerchi in lega fino a 19 pollici bicolore (da 18" nel caso della versione ibrida plug-in) e tutte le rifiniture esterne, come già anticipato, in nero lucido.

Audi A3 Identity Black Audi A3 Identity Black

Sui SUV medi Q3 e Q3 Sportback introduce gli stessi sedili anteriori sportivi a doppio rivestimento, una dotazione di bordo piuttosto completa, cerchi in lega da 20 pollici bicolore e, anche in questo caso, l'intero pacchetto esterno nero lucido, comprendente tra le altre cose anche il baffo sul paraurti posteriore non in plastica grezza.

Audi Q3 Identity Black Audi Q3 Identity Black Audi Q3 Identity Black

Ma non è tutto. Il nuovo allestimento Identity Black debutta anche sui SUV grandi Audi Q5 e Q5 Sportback. In questo caso porta in dotazione oltre agli optional dei modelli più piccoli e al pacchetto esterno nero lucido, dei nuovi cerchi da 21 pollici bicolore e i fari anteriori a matrice di LED con abbaglianti adattivi.

Audi Q5 Identity Black

Il nuovo allestimento è disponibile su tutte le versioni delle auto citate a partire dai 150 CV di potenza ed è già ordinabile. I prezzi variano in base all'auto scelta e alla motorizzazione, si inizia con i 45.100 euro per una A3 35 TDI S-tronic sempre da 150 CV, un valore che può essere finanziato con la formula Audi Value.