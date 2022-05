Lunghezza: 4.484 mm

Larghezza: 1.856 mm

Altezza: 1.616 mm

Passo: 2.680 mm

Bagagliaio: min. 530 (380 per Plug-in) max 1.525 (1.375 per Plug-in)

Audi Q3 è uno dei SUV compatti premium più venduti in assoluto, sin dalla prima generazione, e oggi uno di quelli più versatili. L'aggettivo "versatile" in questo caso ha valore doppio, perché indica sia la varietà dell'offerta, sia una certa praticità.

Il modello in commercio, sottoposto ad un leggero restyling lo scorso anno, ha una linea grintosa già nella versione classica e volendo offre la variante Sportback, un SUV-Coupé quasi identico nelle misure e soprattutto con la stessa capienza.

Audi Q3, le dimensioni

L'Audi Q3 ha una lunghezza che sfiora i 4,5 metri: misura infatti 4.484 mm, per 1.856 mm di larghezza e 1.616 di altezza, tutto sommato valori nella media. La versione Sportback, anch'essa a 5 porte ma dal profilo più affusolato, è più lunga di una quindicina di mm (4.500 mm esatti), ma perde 13 mm in larghezza e ben 40 in altezza.

Audi Q3 2021 Audi Q3 Sportback 2021

Audi Q3, abitabilità e bagagliaio

La prima generazione di Audi Q3, malgrado il successo, aveva proprio nello spazio interno la sua nota dolente: l'attuale, lanciata nel 2018 e appena rinfrescata, ha superato brillantemente questo gap. Alle misure citate nel capitolo precedente fanno eco interni più generosi e soprattutto un bagagliaio da 530 litri, uno dei più ampi tra i SUV da 4,5 metri, valore che rimane identico anche sulla variante Q3 Sportback.

Le due carrozzerie si distinguono per lo spazio interno, essenzialmente in altezza visto che la larghezza è la stessa. Chi sceglie il modello sportivo perde infatti circa 4 cm di spazio per la testa, che sul modello standard supera i 1.050 mm davanti e sfiora i 970 cm dietro.

Audi Q3, il bagagliaio Audi Q3, il bagagliaio a divano abbattuto

Il bello del bagagliaio di ciascuna Q3 è la sua flessibilità: ha il doppio fondo conformato per alloggiare la cappelliera rigida, che di solito non si sa dove riporre una volta smontata, e uno schienale del divano frazionato in 3 parti (40/20/40). In più, il divano è anche scorrevole di 15 cm e con schienali regolabili. Il volume totale sfruttabile a sedili abbattuti è di 1.525 litri, che scendono a 1.400 su Sportback per via dell'abitacolo più basso.

Audi Q3 Sportback, la zona posteriore

L'unico difetto del bagagliaio dell' Audi Q3 è l'altezza della soglia, che sfiora i 75 cm (748 mm) e tocca addirittura i 790 mm su Sportback, il quale che si rifà con un portellone leggermente più largo. Entrambi i modelli hanno un vano profondo oltre 930 mm a sedili in posizione e oltre 1.710 mm a schienali abbattuti.

Audi Q3 Sportback, i sedili scorrevoli

Identico, infine, lo spazio che entrambe le varianti perdono con la motorizzazione ibrida plug-in TFSI e, che "mangia" ben 150 litri di capienza riducendo quella base a 380 litri e quella massima a 1.375-1.250.

Audi Q3 Sportback, il bagagliaio Audi Q3 Sportback, il doppio fondo con alloggiamento per la cappelliera

La gamma di Audi Q3 e Q3 Sportback è composta quasi per intero da 4 cilindri, i benzina vanno da 150 a 245 CV, la stessa potenza dell'ibrido TFSI che si basa per su un motore più piccolo sostenuto da un elettrico con quasi 50 km di autonomia a zero emissioni. In più c'è la versione RS Q3 con il 5 cilindri 2.5 da 400 CV. Tre anche i turbodiesel. Quasi tutta la gamma ha di serie la trazione Quattro e cambio doppia frizione S tronic.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trazione 35 TFSI 150 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 40 TFSI S tronic Quattro 190 CV Benzina Integrale, cambio aut. 45 TFSI S tronic Quattro 245 CV Benzina Integrale, cambio aut. 45 TFSI e S tronic Quattro 245 CV Benzina/elettrica Integrale, cambio aut. RS S tronic Quattro 400 CV Benzina Integrale, cambio aut. 35 TDI/S tronic/Quattro 150 CV Diesel Ant/int, cambio man/aut 40 TDI S tronic Quattro 200 CV Diesel Integrale, cambio aut.

Audi Q3, le concorrenti con misure simili

La lista dei modelli intorno ai 4,5 metri è piuttosto lunga perché buona parte dei compatti si concentrano nel raggio di neanche 10 cm in più o in meno. Qui restringiamo il campo a quelli premium molto vicini per dimensioni, con motori benzina o diesel o ibridi leggeri.

Alfa Romeo Tonale: 4,53 metri

4,53 metri BMW X1: 4,45 metri

4,45 metri Cupra Formentor: 4,45 metri

4,45 metri Mercedes GLA: 4,41 metri

4,41 metri Volkswagen Tiguan: 4,51 metri

4,51 metri Volvo XC40: 4,43 metri

Ed ecco i modelli rivali dell'ibrido plug-in TFSI e