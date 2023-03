La produzione della Gordon Murray T.50 entra nel vivo. La supercar inglese concepita dal “padre” della leggendaria McLaren F1 raggiungerà presto i garage dei 100 fortunati proprietari, che sono pronti a godersi le emozioni di un motore V12 vecchia scuola.

Proprio il propulsore a 12 cilindri prodotto da Cosworth è il protagonista di un nuovo video d’approfondimento pubblicato dalla Casa. Ecco i suoi segreti.

Oltre 12.000 giri al minuto

A presentare l’innovativo V12 da 4 litri è nientemeno che Gordon Murray stesso in un’intervista con Dario Franchitti. Per conoscere ogni dettaglio vi lasciamo il video, ma – come dichiarato dallo stesso Murray – vi anticipiamo che si tratta di uno dei 12 cilindri più tecnologicamente complessi della storia.

Ogni motore è assemblato da un unico operatore in circa 140 ore di lavoro ed è capace di combinare prestazioni elevatissime con un peso contenuto di appena 178 kg (nel complesso, la T.50 fa segnare sulla bilancia 986 kg, quasi lo stesso valore di una Fiat Panda). L’altra incredibile caratteristica del motore è il regime di rotazione elevatissimo: 12.100 giri al minuto, quasi come quello di una Formula 1.

Prestazioni mozzafiato

Capace di erogare 663 CV e 467 Nm attraverso una trasmissione manuale a 6 rapporti, il 4.0 V12 spinge la Gordon Murray T.50 da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, per una velocità massima di 350 km/h. Ma la super sportiva da 3 milioni di euro ha una “sorella” ancora più cattiva ed esclusiva.

Gordon Murray Automotive T.50 Gordon Murray Automotive T.50s Niki Lauda

Si tratta della variante S Niki Lauda, un gioiello di tecnica e potenza da 711 CV e 852 kg di peso destinata ad appena 25 proprietari. In questo caso, l’assegno da staccare è di (almeno) 3,6 milioni di euro, con la produzione che partirà nei prossimi mesi.