Il 1973 è stato un anno molto importante per Alpine. Esattamente 50 anni fa, infatti, una A110 - quella originale - vinceva la tappa del Rally di Sanremo, guidata da Jean-Luc Thérier, vincitore in carriera di altre cinque prove del campionato del mondo.

Nel 2023 la Casa festeggia questo importante anniversario presentando una versione molto speciale dell'attuale Alpine A110, la San Remo 73. Si può ordinare dal 17 marzo nelle concessionarie a un prezzo di partenza di 89.000 euro. Ma attenzione, sarà prodotta in soli 200 esemplari.

Come è fatta

L'Alpine A110 San Remo 73 è caratterizzata esternamente da una livrea ispirata in tutto e per tutto a quelle della auto da corsa della Casa di 50 anni fa. Alla tradizionale vernice azzurra, infatti, i designer hanno scelto di abbinare dei cerchi in lega da 18 pollici verniciati di bianco, dalla chiara vocazione "rally".

Insieme a questi dettagli, cofano, tetto e bagagliaio sono stati wrappati con una pellicola realizzata guardando la livrea dell'auto originale dell'epoca, seppur senza gli storici sponsor, per ovvi motivi di diritti.

Alpine A110 San Remo 73

All'interno l'abitacolo della Alpine A110 è stato interamente rivestito da una speciale microfibra con cuciture grigie. A livello di sedili, sono stati scelti per l'occasione i Sabelt monoscocca delle versioni più prestazionali dell'auto - quindi predisposti già per essere dotati di cintura a sei punti - rivestiti sempre in microfibra e adornati dalla scritta "World Champion 73". Completano il tutto la pedaliera sportiva in alluminio, incluso il poggiapiedi del passeggero, e i tappetini dedicati.

Alpine A110 San Remo 73 Alpine A110 San Remo 73 Alpine A110 San Remo 73

Va veloce, sempre

A livello meccanico, gli ingegneri non hanno apportato modifiche al motore che da anni equipaggia l'auto in abbinamento al cambio automatico doppia frizione. Le uniche variazioni rispetto alle altre versioni riguardano l'impianto frenante, un Brembo con pinze verniciate di grigio, e un sistema di scarico specifico.

Alpine A110 San Remo 73

Come anticipato, ne saranno prodotti solo 200 esemplari, offerti a un prezzo di partenza di 89.000 euro a partire dal 17 marzo 2023.