Le meraviglie firmate Gordon Murray Automotive non sono finite con la T.50 e la T.33. Il “padre” della McLaren F1 ha in serbo un’altra supercar che si prepara a far girare la testa a tutti gli amanti del V12.

Presto, la famiglia del neonato brand inglese si allargherà con l’arrivo della T.33 Spider, che confermerà la ricetta della versione coupé con la possibilità godere del sound del 12 cilindri col vento tra i capelli.

Punta sempre sulla leggerezza

Ad anticipare il lancio della nuova Gordon Murray previsto per il 4 aprile alle 18 c’è un primo bozzetto. Lo sketch permette di immaginare le proporzioni della Spider, che avrà le stesse proporzioni della coupé.

Del resto, come spiega lo stesso Murray, il progetto della T.33 è partito prima di tutto dalla Spider. In questo modo, i designers hanno potuto creare le forme giuste per una vettura con e senza tetto.

Gordon Murray T.33 coupé

A giudicare dal teaser, è probabile che la variante “scoperta” avrà un tetto in fibra di carbonio sganciabile manualmente per evitare l’aggravio di peso dovuto alla presenza di componenti elettroniche.

La leggerezza, infatti, dovrebbe rimanere una delle caratteristiche della T.33, che - come riportato in basso nel bozzetto - dovrebbe pesare appena 1.108 kg.

L’esclusività si paga

Come detto, il protagonista assoluto della Gordon Murray sarà il 3.9 V12 sviluppato dalla Cosworth capace di raggiungere i 617 CV e gli 11.000 giri al minuto. L’abbinamento sarà ad un cambio manuale a 6 rapporti o ad un automatico a 6 velocità con paddle al volante, a seconda dei gusti del cliente.

Il V12 della T.33

Resta da capire, infine, il prezzo di quella che potrebbe essere una delle spider più esclusive del pianeta. La T.33 coupé sarà prodotta in 100 esemplari da 1,6 milioni di euro l’uno, mentre la versione senza tetto potrebbe avere una tiratura ancora più limitata e un leggero sovrapprezzo.