L'attuale generazione di Mazda3 è la quarta in ordine cronologico. La compatta giapponese, che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, è stata presentata alla fine del 2018, arrivando in Europa e in Italia nel corso dei primi mesi del 2019.

A distanza di poco meno di quattro anni, per la prima volta si prepara ad accogliere in gamma un piccolo aggiornamento di metà carriera, ben distante da un vero e proprio restyling, ma comunque utile a portare al passo con i tempi attuali le già complete dotazioni tecnologiche. Ha già debuttato in Giappone, in anteprima, in questi giorni ed ecco cosa cambia.

Più moderna

Il primo grande upgrade introdotto sul Model Year 2024 della Mazda3 riguarda il sistema di infotainment, che saluta definitivamente l'attuale schermo da 8,8 pollici in favore di un nuovo più grande e definito display da 10,25 pollici, ereditato direttamente dalle ultime produzioni della Casa - come il grande SUV CX-60 che abbiamo avuto modo di provare recentemente.

Ma non solo. L'elettronica di bordo ottiene, insieme, anche diversi miglioramenti per l'usabilità quotidiana. Per esempio, fanno il loro ingresso in abitacolo delle nuove porte USB-C retroilluminate e un nuovo sistema di ricarica wireless potenziato.

Gli interni della Mazda3 Model Year 2024 per il Giappone - con guida a destra

Più inteligente

A livello di ADAS, sul Model Year 2024 della Mazda3 vengono introdotti anche una serie di dispositivi di sicurezza aggiornati, come per esempio un sistema di rilevamento stanchezza del conducente più preciso e un nuovo software di gestione del radar frontale, che ora è in grado di rilevare pedoni e ciclisti con più precisione, oltre che svolgere le normali funzioni del cruise control adattivo.

Infine, con l'aggiornamento di quest'anno diventa di serie - almeno per il mercato giapponese - la connessione con l'App MyMazda che, tra le tante funzioni, permette di rintracciare l'auto da remoto qualora dovesse essere rubata, tramite il servizio Mazda My Car Care, e di avviare il motore a distanza.

Quest'ultima funzione è una delle più apprezzate, da sempre, sul mercato statunitense, ma probabilmente non diventerà mai disponibile nel nostro Continente. Questo a causa di alcune normative europee che non concedono alle auto di restare ferme con motore acceso senza conducente (in alcune città italiane, a tal proposito, vengono spesso elevate multe salate).

Mazda3

In Giappone, la Mazda3 Model Year 2024 sarà in vendita dall'inizio di giugno con prezzi a partire da circa 2.288.000 yen, pari circa a 16.000 euro al cambio attuale. Non ci sono ancora informazioni certe riguardo la data di arrivo in Europa - e in Italia - e i relativi prezzi.

