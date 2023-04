Una nuova Alfa Romeo Quadrifoglio debutterà il prossimo 13 aprile. Questo è quanto si può capire dalla fine del video teaser pubblicato questa mattina sui canali social della Casa.

La clip, ambientata nella città di Palermo, ritrae una donna e un uomo davanti all'ultima RL Targa Florio rimasta, cioè la sportiva due posti che si aggiudicò il titolo dell'iconica competizione nel 1923 guidata Ugo Sivocci, pilota per il reparto corse della Casa che nello stesso anno fece disegnare, per la prima volta e come "porta fortuna", un quadrifoglio verde all’interno di un rombo bianco vicino alla calandra dell'auto. Ecco tutto quello che possiamo immaginare

La rinascita di un mito

La nuova Alfa Romeo Quadrifoglio che debutterà il prossimo 13 aprile potrebbe essere una sportiva compatta, forse la tanto attesa supercar Alfa Romeo 33 Stradale, anche se non ci sono ancora certezze in merito e non è ancora chiaro cosa la Casa abbia veramente in mente.

Analizzando nel dettaglio il contenuto, il testo - o copy - di accompagno recita: Passionately waiting for the rebirth of a legend. Stay tuned cioè Aspettando con passione la rinascita di un mito. Resta sintonizzato.

L'Alfa Romeo RL Targa Florio

Grazie alla parola "rinascita" possiamo ipotizzare che si tratti di un'auto completamente nuova ma rievocativa di un celebre modello del passato. Ma non è tutto, vista la concomitanza del centenario del Quadrifoglio proprio nel 2023 e l'ambientazione del video a Palermo, è possibile che il tutto sia stato ideato anche per celebrare il ritorno di un'Alfa nella storica competizione.

Un'altra possibilità è che dietro a questo teaser ci sia invece l'imminente presentazione della potente versione Quadrifoglio di Giulia e di Stelvio in versione restyling.

Per saperne di più non resta che attendere pochi giorni, quando saranno tolti ufficialmente i veli da questo nuovo speciale modello.

Il video pubblicato sulla pagina Instagram di Alfa Romeo