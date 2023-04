Che Ferrari stia lavorando a una nuova hypercar, erede spirituale della LaFerrari, non è certo un mistero. La presentazione dovrebbe avvenire tra fine 2023 e inizio 2024, ma non sappiamo molto altro. Solo che - con ogni probabilità - sarà mossa da un powertrain plug-in.

Di avvistamenti ne sono avvenuti un po', specialmente nei pressi di Maranello. Esattamente come quello pubblicato in video dallo youtuber Varryx, dove l'hypercar del Cavallino si mostra nuovamente, avvolta come al solito dalla classica pellicola di camuffatura.

Cattivissima

Camuffature che non permettono di capire se il muletto sia o meno definitivo, né di indovinare i vari tratti salienti della carrozzeria. Solo un elemento spicca: l'immensa ala posteriore, impossibile da nascondere. Potrebbe anche trattarsi di un elemento dedicato a una futura versione ancora più estrema della nuova punta di diamante del Cavallino Rampante.

Si notano poi le varie ampie prese d'aria sul cofano e dietro le portiere, il muso schiacciato nella parte centrale e i due terminali di scarico in posizione rialzata. C'è poi l'abitacolo spostato particolarmente avanti, per fare spazio al motore endotermico. Già, ma quale motore?

Il nostro render della nuova hypercar Ferrari

Se da una parte infatti si sarebbe portati a scommettere sul V12 aspirato, impresso a fuoco nel DNA Ferrari, dall'altra c'è chi ipotizza la presenza del V8 della SF90 Stradale o del V6 di 3 litri della 296 o della 499P, l'hypercar per la 24 Ore di Le Mans. Quello che è certo è che sarà al centro di un powertrain plug-in con potenza superiore a 1.000 CV, quota toccata proprio dalla SF90.