Nonostante gli ecoincentivi siano terminati per una grande quantità di modelli, rimangono ancora in aprile le agevolazioni statali per le auto meno inquinanti, come le ibride plug-in: è il caso della Jeep Compass 4xe.

Le offerte per la Compass sono diverse, ma il finanziamento Jeep Excellence è interessante per la rata mensile relativamente bassa, e soprattutto per lo sconto iniziale elevato, a cominciare dai 4.000 euro dell’ecobonus rottamazione.

Nel totale, considerando anche quanto offerto dalla Casa, da 51.299 euro di listino iniziale si scende alla cifra tonda di 42.000 euro, cioè 9.299 euro di meno; questo prezzo, tra l’altro, comprende anche un paio di servizi, e la Easy Wallbox.

Con un anticipo di 11.493 euro, le rate mensili sono 47 da 299 euro (TAN 6,49%, TAEG 7,35%), incluse le spese di incasso.

La rata finale ammonta a 25.348,53 euro; in caso di restituzione o sostituzione, il limite di percorrenza da non superare è di 60.000 km, con un costo di 0,1 euro al chilometro in caso di esubero.

Vantaggi

E’ vero che lo sconto può essere offerto direttamente anche dalle Case, ma gli ecoincentivi permettono vantaggi maggiori: basta vedere il costo iniziale di questa Compass in versione ibrida plug-in. In questo modo, Jeep può proporre rate da meno di 300 euro, comprese le spese, e la wallbox è inclusa nel finanziamento.

Svantaggi

Per accedere a questa specifica offerta occorre una vettura da rottamare con requisiti specifici, e con un anticipo che supera gli 11.000 euro da versare subito.

In sintesi