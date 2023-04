Nonostante le motorizzazioni full hybrid non possano ottenere i vantaggi dell’ecobonus statale, le Case propongono offerte alternative, come il voucher rottamazione di Hyundai: in aprile, vediamo l’esempio sulla Kona Hybrid.

Per la Hyundai Kona 1.6 HEV XLine, dal listino di 30.400 euro, si possono ottenere due sconti contemporaneamente: il voucher rottamazione, in realtà valido anche per una permuta, e lo sconto sul finanziamento. Con un’auto da rottamare, quindi, si può partire da 26.700 euro, con un anticipo di 7.150 euro e 36 rate mensili da 198,76 euro (TAN 6,95%, TAEG 8,42%).

Al termine, la maxi rata è di 16.720 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più, da pagare in caso di sostituzione o restituzione. Da segnalare le garanzie offerte normalmente da Hyundai per 5 anni e chilometri illimitati, e 8 anni e 200.000 km sulla batteria.

Vantaggi

Lo sconto iniziale che Hyundai permette di ottenere sulla Kona ibrida, unendo promozione finanziaria al voucher, risulta piuttosto consistente, e permette di mantenere bassa la rata mensile, anche con le spese di incasso. Positiva la garanzia offerta dalla Casa, più lunga rispetto agli obblighi di legge.

Svantaggi

Nonostante le garanzie estese, nel finanziamento non sono comprese assicurazioni o altre agevolazioni. L’offerta si riferisce alla face lifting della serie finora in commercio.

In sintesi