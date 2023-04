Spesso diciamo che le auto plug-in sono un ponte tra il mondo termico e quello elettrico. Questo perché a classici motori benzina o diesel uniscono elettrici che, grazie a batterie dalle dimensioni generose, possono lavorare per decine e decine di chilometri. Percorrenze che con il tempo sono cresciute, a volte superando quota 100 km.

Powertrain sempre più efficienti come quello che trova spazio sulla BYD Destroyer 07, berlina presentata dal colosso cinese dell'auto elettrica al Salone di Shanghai 2023. La sua particolarità risiede nell'autonomia in elettrico: 200 km. Si tratta di una concept, anche se le forme classiche fanno pensare a un prossimo futuro di serie.

Ammiraglia dei due mondi

Lunga 4,98 metri, larga 1,89, alta 1,49 e con passo di 2,9 si presenta come una concorrente delle ammiraglie tedesche in Cina, proponendo un powertrain che unisce il meglio del mondo endotermico ed elettrico. Ancora non si conoscono le specifiche tecniche della parte elettrica, si sa solo che sotto il cofano ci sarà un 1.5 benzina, disponibile in versione aspirata o turbo e che ci saranno due tagli di batterie, uno da 121 e l'altro da 200 km.

Esteticamente la BYD Destroyer 07 riprende alcuni elementi della Seal, berlina 100% elettrica rivale della Tesla Model 3, con linee tondeggianti intervallate da elementi più "spigolosi".

Secondo alcune indiscrezioni la berlina plug-in cinese potrebbe arrivare sul mercato interno nella seconda metà del 2023, con prezzi a partire da 199,800 Yuan (circa 26.500 euro). Ancora non si sa se arriverà anche in Europa.