A febbraio Ferrari ha annunciato il debutto di quattro modelli nel corso del 2023. Una SF90 Stradale potrebbe essere una delle tre novità del Cavallino Rampante che vedremo entro la fine dell'anno. Conosciuta provvisoriamente come "Versione Speciale", la supercar potenziata è stata vista aggirarsi per le strade di Maranello.

Il video spia

Un nuovo video spia mostra un paio di prototipi che sembrano avere la carrozzeria di serie. Le auto sono molto camuffate, ma è impossibile nascondere un elemento aerodinamico così grande come l'alettone che si vede al posteriore.

Probabilmente l'inclinazione dell'alettone potrà essere gestita direttamente dall’abitacolo o dalle varie modalità di guida previste. Il pacchetto aerodinamico estremo, però, non si limiterà a questo.

La SF90 VS sarà essenzialmente una versione incentrata sulla pista, quindi la potenza dovrebbe raggiungere le quattro cifre per sfidare la Lamborghini Revuelto. Il powertrain, infatti, dovrebbe essere composto dal 4.0 V8 biturbo e da tre motori elettrici per farla scattare da ferma a 100 km/h in meno di 2,5 secondi superando i 340 km/h.

A bordo ci aspettiamo dei sedili dedicati e una nuova strumentazione per rendere ancora più unica e completa l’esperienza di guida, nel frattempo ecco come l'abbiamo immaginata nel nostro render esclusivo.

Cosa si dice a Maranello

In un video pubblicato questo mese sul sito ufficiale della Ferrari, Enrico Galliera, Chief Marketing & Commercial Officer, ha presentato la piccante SF90 sulla pista di Fiorano, di proprietà dell'azienda.

Ha detto che sarà un "modello molto speciale" sviluppato per offrire "prestazioni incredibili in pista e anche su strada". Nei prossimi giorni, i clienti più fedeli saranno contattati dall'azienda e avranno la possibilità di ordinarla.

Come tipico delle edizioni speciali Ferrari, ci si aspetta un prezzo elevato e un volume ridotto, ma su nomi e cifre c'è il massimo riserbo.