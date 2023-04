L'elettrificazione ha definitivamente preso casa nella Motor Valley. Per ora citofonare a Maranello e Sant'Agata Bolognese, dove nascono rispettivamente Ferrari SF90 Stradale e Lamborghini Revuelto, supercar che a classici motori a combustione affiancano unità elettriche, per potenze mai toccate prima.

Entrambe infatti rappresentano il non plus ultra della produzione di Cavallino Rampante e Toro, con cavallerie da hypercar. La Ferrari SF90 Stradale l'abbiamo già guidata, la Lamborghini Revuelto per ora invece si è mostrata solo in forma statica. Ciò però non ci impedisce di dare vita a un confronto su stili e schede tecniche.

Lo stile

Che si tratti rispettivamente di Ferrari e Lamborghini lo si capisce al primo sguardo. Entrambe infatti mantengono lo stile tipico dei loro brand: da una parte linee più sinuose e levigate per la SF90 Stradale, figlie del design firmato da Flavio Manzoni, dall'altra il classico gioco di spigoli netti che la circondano. Un omaggio alle Lambo del passato, Countach in testa, creato da Mitja Borkert, a capo del centro stile di Sant'Agata.

Ferrari SF90 Stradale vista di lato Lamborghini Revuelto vista di lato

Diverse nelle forme e anche nelle dimensioni: la Ferrari SF90 Stradale è lunga 4,71 metri mentre la Lamborghini Revuelto arriva 4,94 con peso di 1.570 kg per la prima e 1.772 per la seconda. A unirle c'è la mancanza di vistose appendici aerodinamiche che, chissà, potrebbero comparire in future versioni ancora più cattive.

Modello Lunghezza (metri) Larghezza (metri) Altezza (metri) Passo (metri) Peso (kg) Ferrari SF90 Stradale 4,71 1,97 1,18 2,65 1.570 Lamborghini Revuelto 4,94 2 1,16 2,77 1.772

Gli interni

Lo so, lo so, quello che conta su hypercar del genere sono meccanica e motore (motori in questo caso) ma anche l'occhio vuole la sua parte, non solo quando si parla di esterni.

La Ferrari SF90 ha un'impostazione più minimal, con monitor da 16" posizionato davanti al guidatore, a racchiudere strumentazione e sistema di infotainment, e uno ben più piccolo per il passeggero, a mostrare informazioni come dati di guida e poco altro. Tecnologia unita a richiami al passato, in primis con il richiamo della griglia del cambio manuale delle Ferrari del passato.

Ferrari SF90 Stradale, gli interni

Gli interni della Lamborghini Revuelto rappresentano invece una naturale evoluzione di quanto visto sulla Aventador, con richiami alle linee tese della carrozzeria e maggiore pulizia rispetto alla precedente V12. Il monitor centrale dell'infotainment è ora sistemato in verticale e inserito in una penisola "sospesa", la strumentazione digitale è "appoggiata" sul piantone dello sterzo e davanti al passeggero - come per la concorrente - c'è un sottile monitor che mostra alcune informazioni sulle prestazioni e non solo.

Lamborghini Revuelto, gli interni

Motori e prestazioni

Ed eccoci al succo: i motori di Ferrari SF90 Stradale e Lamborghini Revuelto. Anche se ormai bisogna parlare di power unit o powertrain. Perché, lo sapete, non ci sono più solo motori termici. Si tratta infatti di hypercar plug-in e al fianco dei motori termici arrivano motori elettrici, per muoversi silenziosamente per qualche chilometro ma - soprattutto - fornire prestazioni mai così cattive.

La Ferrari SF90 Stradale si affida al V8 biturbo di 4 litri che già di suo mette sul piatto numeri da primato: 780 CV e 800 Nm di coppia a 6.000 giri. Unità da 195 CV/litro, tirata all'inverosimile grazie a varie modifiche come l'iniezione diretta a 350. A lui sono affiancati 3 motori elettrici: due sull'asse anteriore e uno - a flusso - assiale fra V8 e il cambio a doppia frizione a 8 rapporti.

Ferrari SF90 Stradale, vista posteriore

Il totale fa 1.000 CV tondi tondi, con la possibilità di muoversi in modalità 100% elettrica per 25 km grazie alla batteria agli ioni di litio da 8 kWh, montata in posizione centrale per garantire un'ottimale distribuzione dei pesi.

I dati ufficiali dicono che la velocità massima è di 340 km/h mentre lo 0-100 avviene in 2,5".

Lamborghini Revuelto, vista posteriore

Lo schema della Lamborghini Revuelto è molto simile, ma al centro del progetto c'è il V12 aspirato - da sempre parte integrante del DNA della Casa - da 825 CV e 725. Per la prima volta però il 6.5 non è da solo: ci sono infatti 3 elettrici che, come sulla Ferrari, sono sistemati 2 su ciascuna ruota anteriore e uno - a flusso radiale - accoppiato al cambio automatico doppia frizione a 8 rapporti. Ad alimentarli ci pensa una batteria da 3,8 kWh con celle a sacchetto posizionata nel tunnel centrale, per un'autonomia in modalità elettrica pari a 10 km.

Sommando tutto ciò di cui sono capaci i 4 motori si arriva a 1.015 CV, con la possibilità di scegliere quanta potenza avere a disposizione grazie a differenti modalità di guida. Quando si sfodera tutto il potenziale del powertrain si toccano superano i 350 km/h passando da o a 100 km/h in 2,5".

Modello Ferrari SF90 Stradale Lamborghini Revuleto Motore termico V8 4.0 biturbo V12 6.5 aspirato Motori elettrici 3 3 Potenza totale 1.000 1.015 Cambio Automatico doppia frizione 8 rapporti Automatico doppia frizione 8 rapporti Batteria 8 kWh 3,5 kWh Autonomia elettrico 25 km 10 km 0-100 km/h 2,5" 2,5" 0-200 km/h 6,7" n.d. Velocità massima 340 km/h > 350 km/h

I prezzi

Hypercar da 1.000 e passa cavalli, con tecnologie all'avanguardia e lusso da sogno. Secondo voi quanto potranno costare?

Ferrari SF90 Stradale, vista dall'alto Lamborghini Revuelto, vista dall'alto

La Ferrari SF90 Stradale ha un prezzo a partire da 430.000 euro. Ma sappiamo bene cosa succede quando ci si vuole mettere in garage un bolide del genere: si passa dal reparto personalizzazioni - chiamato Tailor Made - e ci si sbizzarrisce scegliendo materiali e colori su misura. E si, il conto finale lievita di molto.

La stessa cosa succede quando si va dagli uomini di Lamborghini Ad Personam, dedicati a soddisfare le voglie di personalizzazioni dei clienti, per dare alla propria Revuelto quel tocco in più di stile. Si parte da circa 500.000 euro.