Debutta online la DR 7.0 Turbo, nuovo SUV 7 posti della Casa italiana che si posiziona al vertice della gamma per quanto riguarda dimensioni e prezzi. Con la classica offerta di motorizzazioni che non conosce elettrificazione (DR 1.0 EV a parte) preferendo continuare a puntare su unità bifuel.

Come le sorelle minori infatti anche la DR 7.0 è disponibile sia con motore benzina, sia in versione bifuel benzina/GPL.

DR 7.0, gli esterni

Lunga 4,7 metri la DR 7.0 (basata sulla cinese Chery Tiggo 8 Plus) mantiene l'aspetto del resto dei modelli DR, con ampia mascherina esagonale, luci anteriori e posteriori a sviluppo orizzontale (queste ultime con striscia luminosa a unirle) e linee pulite senza fronzoli. Per non penalizzare capacità di carico e abitabilità la linea del tetto corre parallela al terreno.

DR 7.0, il motore è un 1.5 benzina o benzina/GPL

I cerchi sono in lega e misurano 19", con pneumatici 235/50.

DR 7.0, gli interni

All'interno la DR 7.0 Turbo presenta un arredamento classico, con strumentazione che integra al suo interno un monitor LCD a colori da 7", monitor centrale da 12,3'' per gestire il sistema di infotainment, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, climatizzatore bizona e molte altre funzioni. Sul tunnel centrale è sistemato il selettore della trasmissione e il vano per la ricarica wireless dello smartphone.

DR 7.0 Turbo, gli interni

Per quanto riguarda lo spazio rimandiamo naturalmente ogni giudizio alla prova, sappiamo però che il bagagliaio ha un volume di carico di 230 litri quando si viaggia in 7, 500 se si utilizza solo la seconda fila di sedili e 1.500 quando si viaggia in due.

DR 7.0, i motori

Come detto a livello di motorizzazioni la DR 7.0 è disponibile sia in versione benzina, sia con alimentazione bifuel benzina/GPL. In entrambi i casi il motore è un 1.5 turbo 4 cilindri da 160 CV e 210 Nm in versione solo benzina, 153 CV e 195 Nm di coppia se bifuel.

Il cambio è l'automatico doppia frizione 6 rapporti, a passare potenza e coppia alle sole ruote anteriori.

DR 7.0 Turbo, il posteriore

DR 7.0, i prezzi

I prezzi della DR 7.0 Turbo partono da 32.900 euro per la benzina e 34.400 per la bifuel. Di serie c'è tutto quanto elencato prima, con in aggiunta sistema keyless, tetto panoramico e portellone ad azionamento elettrico.