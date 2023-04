Ickx K2, un nome che a qualcuno potrà suonare familiare. Si chiama così il fuoristrada del Gruppo DR presentato a giugno 2022 al Milano Monza Motor Show. A quasi un anno di distanza torna a mostrarsi, questa volta online all'interno del proprio sito ufficiale, con tutte le informazioni e i prezzi.

Inizia così l'avventura commerciale di un modello particolare, inserito in un segmento di nicchia occupato principalmente dalla Jeep Wrangler e basato su un telaio a longheroni, da fuoristrada doc. Ve lo raccontiamo di seguito.

Aggressivo

Lungo 4,64 metri, largo 1,92, alto 1,87 e con passo di 2,74 ha forme classiche per un fuoristrada: muso, fiancate e lunotto praticamente perpendicolari al terreno, per percepire meglio gli ingombri, assieme a un'altezza da terra di 22 cm. Gli altri dati tipici per un modello da offroad dicono angolo di attacco di 37°, uscita di 31° e profondità di guado di 50 cm.

Dimensioni inferiori rispetto a quelle della Jeep Wrangler (lunga 4,88 metri nella versione 5 porte) ma aspetto molto simile, dalle portiere con cerniere esterne, ruota di scorta ancorata al bagagliaio e passaruota muscolosi ad accogliere ruote con cerchi da 20".

Come detto il telaio della Ickx K2 è a longheroni, un must per un fuoristrada duro e puro, a montare un motore 2.0 diesel da 162 CV abbinato alla trazione integrale inseribile, cambio automatico con convertitore di coppia a 8 rapporti e bloccaggio del differenziale.

Ickx K2, prezzi e allestimenti

In vendita con prezzi a partire da 54.500 euro l'Ickx K2 è disponibile in un solo allestimento full optional. Di serie sono previsti sensori di parcheggio e telecamera posteriori, cerchi da 20", climatizzatore bizona, sedili in pelle regolabili elettricamente e riscaldabili, monitor centrale e strumentazione digitale da 12,3" ciascuno, compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, cruise control, Hill Hold Control e 4 modalità di guida (Snow, Sport, Comfort ed Eco).

L'Ickx K2 visto dal vivo