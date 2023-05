Audi propone molto presto le offerte con scadenza al 31 maggio, con l’opzione Audi Value che consente di ottenere sconto, basse rate mensili e alcuni servizi compresi: una delle vetture di esempio è l’Audi Q3 con motore a gasolio.

Per l’Audi Q3 con motore 2 litri turbo diesel TDI in allestimento Identity Black, caratterizzato da cerchi Audi Sport da 20” e finiture esterne e interne in nero, si parte da 49.965 euro.

Il finanziamento prevede uno sconto, per ottenere un listino da 48.440 euro; l’anticipo è di 16.532,25 euro, mentre le rate mensili sono 35 da 399 euro (TAN 5,99%, TAEG 6,86%).

La maxi rata finale, che è anche valore futuro garantito, è di 23.290,96 euro, con un costo esubero di 0,07 euro al chilometro se si superano i 45.000 km, e la Q3 viene restituita o sostituita.

Non occorre la rottamazione, e ci sono due servizi compresi nel prezzo: l’estensione di garanzia di un anno o 60.000 km, e la manutenzione Premium Care per due anni o 30.000 km, quest’ultima in omaggio.

Vantaggi

Questa Audi è già una serie speciale, e lo sconto iniziale di oltre 1.500 euro permette una rata mensile di poco più di 400 euro, incluedndo le basse spese di incasso. La Q3 in questo caso dispone anche di due anni di manutenzione inclusi, e di tre anni di garanzia in totale.

Svantaggi

Attenzione a tasse, costi fissi, oneri legati al finanziamento ed eventuali accessori inclusi nelle vetture disponibili.

In sintesi