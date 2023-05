Stellantis ha ottenuto risultati contrastanti nel 2022. Da un lato, è riuscita ad aumentare il margine operativo di 1,2 punti percentuali tra il 2021 e il 2022, diventando uno dei produttori di auto più redditizi al mondo. Dall'altro lato, ha continuato a vendere meno auto, non solo rispetto al 2021, anno in cui è avvenuta la fusione, ma anche nel confronto con gli anni precedenti.

Ho condotto una ricerca personale sulle vendite combinate delle unità dell'ex FCA (comprese le ex Fiat Group e Chrysler Group), dell'ex PSA e di Opel/Vauxhall di GM, che hanno visto il loro livello più basso almeno dal 1996. I risultati sono piuttosto interessanti.

Tutti i gruppi che attualmente formano Stellantis hanno visto calare i loro volumi globali. Questa tendenza conferma l'impatto di molte fusioni: diventare più competitivi tagliando i costi e, in molti casi, vendere meno auto a causa della potenziale canalizzazione.

Vendite a passo di gambero

L'anno scorso Stellantis ha venduto 5,84 milioni di veicoli in tutto il mondo. È stato il quarto produttore di auto dietro Toyota, Volkswagen e Hyundai-Kia. Oltre alla sua forte posizione in Europa e Nord America, si è consolidata come la Casa con la leadership in America Latina. Tuttavia, ha continuato a svolgere un ruolo marginale in Asia, il mercato automobilistico più importante del mondo.

Il volume del 2022 è in contrasto con quello che i quattro gruppi che ora compongono Stellantis vendevano separatamente anni fa. Infatti, rappresenta solo il 58% del picco di vendite registrato nel 2007, quando i quattro gruppi vendettero insieme 10,04 milioni di unità. In altre parole, le vendite sono calate di un enorme 42% in 15 anni. Al contrario, il volume del gruppo Volkswagen è passato da 6,2 milioni di unità nel 2007 a 8,3 milioni di unità lo scorso anno.

Meno costi, più margini

L'obiettivo principale di una fusione è aumentare la redditività risparmiando denaro attraverso la riduzione dei costi. Invece di spendere miliardi per lo sviluppo di un modello, si può spendere la metà per lo sviluppo di due o più modelli. La condivisione della piattaforma e, ultimamente, lo sviluppo del software sono solo due tra i molti vantaggi di lavorare insieme invece di competere.

Ma tra gli effetti secondari di una fusione ci sono le conseguenze sulla produzione e sulle vendite. Poiché c'è meno concorrenza, il riposizionamento dei marchi all'interno del nuovo gruppo può costringere ad abbandonare alcuni modelli per evitare la ridondanza o la cannibalizzazione.

A ciò si aggiungono le mutate condizioni dei mercati globali. La Cina gioca ora un ruolo importante. Tesla ha sconvolto il settore con le sue auto elettriche. La catena di fornitura è ora più importante che mai e, in molti casi, il software conta più delle prestazioni di un'auto. In altre parole, il settore è cambiato molto negli ultimi 20 anni.

Il volume non è più importante come prima. I nuovi arrivati (produttori cinesi, Tesla, Lucid, Rivian, BYD) devono crescere; ma l'industria consolidata, come Stellantis, deve trasformarsi.

La fusione sta dando i suoi frutti?

Penso di sì. L'obiettivo di qualsiasi azienda nel mondo capitalista è quello di realizzare profitti. I risultati del 2022 confermano che questo sta avvenendo in Stellantis. Vende meno auto e guadagna di più. Tuttavia, la riduzione del volume delle consegne li rende più vulnerabili alla crescente concorrenza dei marchi cinesi. L'azienda sta crescendo molto rapidamente e i suoi piani di espansione globale potrebbero includere l'acquisizione di Case automobilistiche occidentali vulnerabili. Il tempo ci dirà.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.