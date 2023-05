Le "piccole" citycar possono avere carriere molto lunghe o molto brevi, ma quasi sempre il cambio di generazione tra una e l'altra, certamente nello stile e a volte anche sotto l'aspetto tecnico. Vale certamente per la Renault Twingo, che nelle sue tre generazioni ha cambiato non soltanto aspetto e impostazione, ma anche architettura arrivando addirittura al motore posteriore.

Anche di motori sotto il suo cofano ne sono passati parecchi per una vettura che rappresenta l'accesso alla gamma: benzina semplici, turbo e oggi anche elettrico, con in mezzo persino la partentesi del Diesel.

La Renault Twingo del 1993

La prima generazione della Twingo è già una piccola rivoluzione per la sua linea monovolume che offre il massimo spazio in poco più di 3,4 metri. A fronte di questo, il motore dell'esordio è invece relativamente semplice, un 1.3 ad aste e bilancieri con una potenza iniziale di 55 CV disponibile dal '94 anche con la frizione a controllo elettronico (versione Easy) anche se il cambio resta manuale.

Renault Twingo 1.2 1993 Renault Twingo 1995

Twingo 1.3: 55 CV, 150 km/h, 0-100 km/h 15 secondi

La Renault Twingo '96

L'aggiornamento del 1996 porta un nuovo motore di derivazione Clio, con cilindrata di 1.149 cc e 60 CV che dal 1998 si rende disponibile anche nella variante 16V da 75 CV. Il modello base resta disponibile anche in variante Easy, mentre dal 1997 gli viene affiancato un vero automatico a sole tre marce. Nel 2001 arriva invece la Twingo Quickshift, con cambio robotizzato sempre a 5 marce.

Renault Twingo 1.2 Matic 1998

Twingo 1.2/Easy: 60 CV, 160/151 km/h, 0-100 km/h 14,4/13,4 secondi

60 CV, 160/151 km/h, 0-100 km/h 14,4/13,4 secondi Twingo 1.2 Matic: 60 CV, 150 km/h, 0-100 km/h 16,4 secondi

60 CV, 150 km/h, 0-100 km/h 16,4 secondi Twingo 1.2 Quickshift: 60 CV, 151 km/h, 0-100 km/h 14,7 secondi

60 CV, 151 km/h, 0-100 km/h 14,7 secondi Twingo 1.2 16V/Quickshift: 75 CV, 168 km/h, 0-100 km/h 11,7/15,3 secondi

La Renault Twingo II

Il successo della prima Renault Twingo è tale che la seconda impiega ben 15 anni ad arrivare: lo fa nel 2008 con una fisionomia molto differente dalla precedente, anche se con un piccolo aumento delle misure cresce anche lo spazio interno. Per i motori si riparte dai 1,2 precedenti, a cui però presto si aggiungono altre opzioni.

Renault Twingo Gordini 2012 Renault Twingo R.S. 2009

Una terza versione del 1.2, il turbo TCE, fa sì che la piccola superi per la prima volta i 100 CV. Nel frattempo, viene introdotto per la prima volta un turbodiesel, il collaudato 1.5 da 65 CV che poi passerà dal 2010 a 75 CV, affiancato dalla versione da 84 CV (poi 86).

La ciliegina sulla torta arriva nel 2008, quando anche la Twingo viene presentata in versione R.S. (anche in versione con livrea Gordini), spinta in questo caso da un 1.6 16V da 133 CV. Sempre tra il 2008 e il 2009 il 1.6 16V e il TCE sono disponibili anche con impianto a Gpl e prestazioni molto simili a quelli a benzina.

Twingo II 1.2: 58 CV, 154 km/h, 0-100 km/h 15 secondi

Twingo II 1.2 16V: 75 CV, 170 km/h, 0-100 km/h 12 secondi

58 CV, 154 km/h, 0-100 km/h 15 secondi 75 CV, 170 km/h, 0-100 km/h 12 secondi Twingo II 1.2 16V GPL: 75 CV, 170 km/h, 0-100 km/h 12 secondi

75 CV, 170 km/h, 0-100 km/h 12 secondi Twingo II 1.2 TCe: 102 CV, 189 km/h, 0-100 km/h 9,8 secondi

102 CV, 189 km/h, 0-100 km/h 9,8 secondi Twingo II 1.2 TCe GPL: 102 CV, 185 km/h, 0-100 km/h 9,8 secondi

102 CV, 185 km/h, 0-100 km/h 9,8 secondi Twingo II 1.6 RS: 133 CV, 201 km/h, 0-100 km/h 8,7 secondi

133 CV, 201 km/h, 0-100 km/h 8,7 secondi Twingo II 1.5 dCi: 75 CV, 164/170 km/h, 0-100 km/h 14,9/13,5 secondi

75 CV, 164/170 km/h, 0-100 km/h 14,9/13,5 secondi Twingo II 1.5 dCi: 84/86 CV, 180/185 km/h, 0-100 km/h 11/11,2 secondi

La Renault Twingo III

La terza generazione vede la luce all'interno della collaborazione tra il Gruppo Renault-Nissan e Mercedes sulla piattaforma comune alla smart forfour. L'architettura cambia completamente, il motore passa dietro e con un massiccio downsizing le unità diventano a tre cilindri e scendono di cilindrata attestandosi al massimo a un litro.

Renault Twingo III GT 2019

Si parte con i 1.0 SCe, privi di turbo, da 69 CV, con o senza Start&Stop, e si arriva al TCe sovralimentato da appena 900 cc (898 per l'esattezza) e da 90 CV. Quella gamma si completa nel 2014 con la GT, che monta uno 0.9 TCe da 110 CV. L'ultima novità in ordine di arrivo è la variante elettrica Z.E., poi E-Tech Electric, introdotta nel tardo 2020.

Renault Twingo Z.E. 2021 Renault Twingo Z.E. 2020