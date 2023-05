Il tempo passa velocemente anche quando si parla di auto. Tanti appassionati sono cresciuti vedendole per strada o addirittura guidandole, magari come prima auto di famiglia. Eppure, nel 2023 alcuni dei modelli più iconici compiono già 30 anni.

La lista completa sarebbe davvero infinita ed è per questo che abbiamo selezionato alcune tra le vetture più popolari del 1993 per un tuffo nostalgico nel passato. Ma andiamo con ordine, alfabetico.

Fiat Punto

Fiat Punto (1993)

Disegnata da Giorgetto Giugiaro, la Punto è stata l’icona di un decennio ed è rimasta in vita con una seconda generazione fino al 2018. Nata proprio nel 1993, la Fiat ha ottenuto il premio di “Car of the Year" nel 1995 ed è diventata con gli anni uno dei modelli più venduti non solo in Italia, ma anche in tutta Europa.

Con un totale di 3,4 milioni di esemplari consegnati nei soli primi sette anni di vita, la Punto ha conquistato i clienti grazie alla sua compattezza (3,76 metri di lunghezza) e alla varietà di motorizzazioni a benzina e diesel.

Ford Mondeo

Ford Mondeo (1993)

Sia la berlina che la wagon hanno salutato i listini europei nel 2022. Eppure, la Mondeo è stata uno dei modelli più importanti nel nostro mercato sin dal suo lancio avvenuto nel 1993.

Come lascia immaginare il nome stesso, la Ford è stata pensata per il mercato globale ed effettivamente ha ottenuto fin da subito un grande successo ergendosi come alternativa alle Citroen, Peugeot e Renault di quegli anni e diventando “Car of the Year” nel 1994.

Lancia Delta II

Lancia Delta II (1993)

Per la seconda generazione della Delta non è stato facile raccogliere l’eredità di un vero e proprio mito. La Lancia non è riuscita a mantenere quell’aura che ha reso così speciale la prima Delta, pur potendo contare su una linea più moderna per quegli anni e su una maggiore praticità.

Basata sulla piattaforma della Fiat Tipo, la compatta italiana è stata venduta in motorizzazioni benzina e diesel fino a 193 CV, anche se oltre il 50% dei clienti ha scelto la versione 1.6 a benzina. Ritirata nel 1999, è stata distribuita in 137.743 modelli.

Mercedes Classe C

Mercedes Classe C (1993)

Erede della 190, la Classe C ha introdotto una nuova nomenclatura per il marchio tedesco diventando la seconda “Classe” dopo la Classe S nata nel 1972. Al lancio, la berlina tedesca è stata proposta con quattro unità a benzina e tre diesel, tra cui la più potente AMG da 236 CV.

La gamma della Mercedes si è allargata nel corso degli anni, con varianti sempre più sportive, tra cui la C 43 AMG da 306 CV e la C 55 AMG da 347 CV. Ad accrescere la popolarità del modello è stata anche la partecipazione ai campionati DTM. In totale, tra il 1993 e il 2000 sono stati venduti oltre 1,6 milioni di esemplari.

Opel Corsa

Opel Corsa B

La seconda generazione dell’Opel Corsa ha permesso al Fulmine di giocarsela alla pari con altre rivali temibili come la Volkswagen Polo e la Ford Fiesta. Presentata nel 1993 con carrozzeria a tre e cinque porte, l'Opel è stata proposta con motori a benzina fino a 109 CV nella versione GSi e con due propulsori diesel.

Nel 1997 la compatta tedesca è stata sottoposta ad un importante restyling tanto estetico quanto meccanico. Inoltre, dalla Corsa è stata derivata anche la Tigra, una baby sportiva che ha avuto un discreto successo in Europa.

Peugeot 306

Peugeot 306 (1993)

La rivale francese della Golf è stata declinata nelle carrozzerie a tre e cinque porte, station wagon e cabrio. Costruita sulla piattaforma della Citroen ZX, la Peugeot è stata proposta con motorizzazioni a benzina e diesel riprese dalla 205.

La 306 è stata realizzata in un totale di 3 milioni di esemplari, con la versione cabrio che è stata disegnata da Pininfarina e prodotta nello stabilimento dell'azienda di fianco alla linea di produzione di una Ferrari.

Porsche 911 (993)

Porsche 991 (993)

La generazione 993 (il cui nome si rifà direttamente all’anno di debutto) è stata l’ultima 911 col motore boxer sei cilindri raffreddato ad aria.

Il suo design senza tempo l’ha resa una delle Porsche più amate di sempre, mentre a livello di motorizzazioni la 993 è stata venduta nelle versioni d’ingresso Carrera e Targa rispettivamente da 272 e 286 CV. Nel corso degli anni si sono aggiunte varianti ancora più performanti con potenze fino a 430 CV.

Renault Twingo

Renault Twingo (1993)

La Twingo ha rappresentato un successo commerciale con pochi eguali nella storia dell’automotive francese dell’epoca. Lunga solo 3,43 metri, la Renault è riuscita ad abbinare una carrozzeria compatta ad un’elevata capacità di bordo, grazie alla possibilità di far scorrere la fila posteriore e di ospitare oggetti lunghi fino a due metri abbattendo i sedili.

Realizzata in 2,5 milioni di esemplari fino al 2007, la Twingo è stata aggiornata nel corso degli anni senza però snaturare la formula e il design originale.

Saab 900 II

Saab 900 II

Saab ha raggiunto la massima popolarità nel Vecchio Continente negli anni ’90 e tra i suoi modelli di punta c’è stata la seconda generazione della 900, che ha ricevuto oltre 23.000 ordini nei primi 10 giorni di lancio.

Fino al 1998 (anno in cui è stata sostituita con la 9-3), la Saab è stata venduta in circa 273.000 unità, con una gamma composta da motori benzina a quattro e sei cilindri, tra cui il 2.0 turbo da 185 CV e il 2.5 V6 da 170 CV (quest’ultimo “preso in prestito” dai modelli Opel/General Motors di quegli anni).

Volkswagen Golf III Cabriolet e Variant

Volkswagen Golf II Cabriolet e Variant

Anche se la Golf III è stata lanciata ufficialmente nel 1991, è solo nel 1993 che la gamma si è ampliata con l’introduzione delle varianti Cabriolet e Variant. La prima era attesa da 14 anni, mentre la seconda ha rappresentato una prima volta per Volkswagen. La Casa, infatti, ha rimandato più volte il progetto di una Golf Variant per il timore che potesse cannibalizzare le vendite della Passat Variant.

La forte concorrenza di Ford e Opel (presenti sul mercato con delle famigliari compatte), però, ha fatto cambiare idea ai vertici di Wolfsburg.