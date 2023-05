Le proposte ufficiali di offerte nella gamma Seat riguardano di solito versioni specifiche per ciascun modello: ad esempio, per la compatta Arona il modello di riferimento è il 1.0 a benzina in allestimento Reference.

La Seat Arona 1.0 EcoTSI da 95 CV ha un prezzo iniziale di 21.200 euro, che può scendere fino a 17.994,95 euro. Con il finanziamento Senza Pensieri, l’anticipo è di 4.000 euro, mentre le rate mensili sono 35 da 189 euro (TAN 7,99%, TAEG 9,78%), con maxi rata finale di 10.738,64 euro.

In caso di sostituzione o restituzione, i chilometri da non superare sono 45.000, mentre il costo esubero è di 0,07 euro al chilometro. Non c’è obbligo di permuta o rottamazione, e in aggiunta ci sono due anni di garanzia, fino a un massimo di 40.000 km.

Vantaggi

L’offerta che Seat propone per la Arona 1.0 a benzina è interessante non solo per lo sconto iniziale, ma soprattutto per il basso importo della rata mensile, con l’aggiunta di quattro anni di garanzia.

Svantaggi

Per il calcolo effettivo della spesa vanno considerati accessori, costi fissi e oneri finanziari: ad esempio, IPT e PFU.

In sintesi