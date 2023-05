Amazon Echo Auto si rinnova. Il dispositivo che permette di utilizzare Alexa (assistente vocale del colosso della tecnologia) su ogni modello arriva alla seconda generazione, presentata a fine 2022, con numerose novità, a partire dall'aspetto.

Dopo il lancio negli USA ora il nuovo Echo Auto è disponibile per l'acquisto in Italia ed è in vendita su Amazon al prezzo di 69,99 euro comprensivo di cavo usb, cavo aux e supporto adesivo.

Le novità

A caratterizzare il nuovo Amazon Echo Auto ci pensano prima di tutto dimensioni ridotte e il design, con 5 microfoni integrati in grado di ascoltare i nostri comandi anche in caso di forte rumore di sottofondo. Sulla parte inferiore della scocca è sistemato un adesivo, così da attaccarlo sulla plancia dell'auto.

Una volta installato, collegandolo tramite il cavo USB o Aux a seconda del modello di auto, permette di utilizzare Alexa e i suoi comandi vocali per gestire l'ascolto di musica, podcast e radio, chiamate (a smartphone e altri dispositivi Echo), gestire il calendario e avviare la navigazione sul proprio telefono.

Inoltre, se in casa si hanno dispositivi di domotica compatibili con Alexa, si possono comandare direttamente dall'auto.

Per acquistare il nuovo Amazon Echo Auto è sufficiente collegarsi al sito ufficiale, dove si può anche controllare se la propria auto è compatibile o meno.