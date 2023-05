Lunghezza: 4.319 mm

Larghezza: 1.799 mm

Altezza: 1.434 mm

Passo: 2.670 mm

Bagagliaio: min 380 litri/max 1.200 litri

La terza generazione di BMW Serie 1, nota con il codice F40, è arrivata nel 2019 e ha portato con sé una rivoluzione cambiando architettura e passando alla trazione anteriore con motore trasversale. Non una novità assoluta, in quanto già altri modelli prima di lei, come la Serie 2 Active Tourer e la seconda generazione del SUV X1 avevano poco prima inaugurato questo passaggio.

Pur avendo perso il primato di unica compatta premium a trazione posteriore, la "piccola" BMW ha tratto dalla cosa vantaggi in termini di costi e soprattutto ottimizzazione degli spazi, con qualche cm in più nell'abitacolo e nel vano bagagli, il tutto "limando" anche qualche mm nelle dimensioni esterne.

BMW Serie 1, le dimensioni

Il cambio di piattaforma ha portato con sé anche diverse proporzioni: l'attuale BMW Serie 1 è lunga 4,32 metri (4.319 mm), 5 mm in meno della precedente ma con una larghezza passata da 1,77 a 1,80 metri (1.799 mm), mentre l'altezza è cresciuta da 1.421 a 1.434 mm. Il passo, distanza tra l'asse delle ruote anteriori e quello delle posteriori, è addirittura stato risotto di 20 mm, da 2.690 a 2.670 mm.

Nuova BMW Serie 1

BMW Serie 1, bagagliaio e abitabilità

La capacità di carico della BMW Serie 1 è leggermente aumentata: offre infatti un volume base sotto la cappelliera posteriore di ben 380 litri, un miglioramento rispetto ai 360 della generazione prima anche se non è il migliore del segmento. Il vano è ben disegnato, con ganci e reticelle per assicurare il carico laterale, e lo schienale frazionato in tre parti consente una buona gestione dello spazio.

Decisamente buono anche il volume interno: il divano è comodo e trae vantaggio sia dall'assenza del tunnel sia dai mm in più in altezza e in larghezza, che dunque hanno reso questo modello più adatto all'utilizzo familiare.

Nuova BMW Serie 1, i sedili posteriori Nuova BMW Serie 1 il bagaglaio

I motori sono benzina e diesel, tre cilindri 1.5 o quattro cilindri 2.0 con diversi livelli di potenza, quelle al top esclusivamente automatiche. La trazione integrale BMW xDrive è disponibile di serie per la versione sportiva M135i e a richiesta per la turbodiesel 120d.

Motore Potenza Alimentazione Trasmissione 116i 109 CV Benzina Ant., cambio man. o autom. 118i 136 CV Benzina Ant., cambio man. o autom. 120i 178 CV Benzina Anteriore, cambio autom. 128ti 265 CV Benzina Anteriore, cambio autom. M135 xDrive 306 CV Benzina Integrale, cambio autom. 116d 116 CV Diesel Anteriore, cambio autom. 118d 150 CV Diesel Anteriore, cambio autom. 120d/xDrive 190 CV Diesel Ant./Int., cambio autom.

BMW Serie 1, le concorrenti con misure simili

